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РИА Наука
2020-01-16T16:13+0300
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Астрономы открыли новую яркую комету
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РИА Новости

Астрономы открыли новую яркую комету

16:13 16.01.2020
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© Фото : M. JaegerКомета C/2020 A2 (Iwamoto)
Комета C/2020 A2 (Iwamoto)
© Фото : M. Jaeger
Комета C/2020 A2 (Iwamoto)
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Японский астроном-любитель Масаюки Ивамото обнаружил новую яркую комету в созвездии Змееносца. Комете присвоено имя C/2020 A2 (Iwamoto).
Утром 9 января 2020 года любитель астрономии Масаюки Ивамото в обсерватории Токусима в Японии обнаружил на небе новую яркую комету, перемещающуюся на фоне созвездия Змееносец вблизи границы с созвездием Геркулес. Ивамото сообщил об этом в Национальную астрономическую обсерваторию Японии, где комету временно зарегистрировали под номером IF033.
Затем несколько дней комета не наблюдалась, и было не понятно, реальный это объект или артефакт.
13 января комета была независимо от японского астронома обнаружена российским астрономом-любителем Геннадием Борисовым в Крыму — тем самым, который открыл межзвездную комету 2I/Borisov, ставшую одним из главным событием в астрономии в 2019 году.
Сегодня на странице подтверждения комет Центра малых планет Международного астрономического союза появилась информация о том, что комете присвоено постоянное имя C/2020 A2 (Iwamoto), закрепляющее авторство открытия за Ивамото.
Это уже четвертая комета, открытая японским астрономом. Первые три были обнаружены им в составе единой быстрой последовательности в ноябре и декабре 2018 года.
Яркость объекта составляет 12-13 звездных величин. У нее довольно крупная диффузная кома размером 2,5 минут дуги, что соответствует 165 тысячам километров.
Жители средних широт Северного полушария могут видеть комету над горизонтом в предрассветное время. Однако из-за яркой Луны пока визуальные наблюдения затруднены.
Комета прошла перигелий 8 января и приближается к Земле. Максимально близко — на 0,93 а.е. — она подойдет к нашей планете в конце февраля. К этому времени она станет еще чуть ярче, чем сейчас, расположившись в северном приполярном небе. В хороших условиях C/2020 A2 можно будет наблюдать при помощи 20-30-сантиметровых телескопов.
Пока не понятно, как будет меняться блеск хвостатой гостьи в ближайшем будущем и какая у нее орбита.
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Это не первая комета, открытая в этом году. В первых числах января коронографы на борту космической обсерватории SOHO — самого эффективного инструмента по обнаружению комет — зафиксировали крошечное тело из семейства околосолнечных комет Крейца. Объекты этого семейства являются частями одной большой кометы, которая разрушилась несколько столетий назад. Все они неизбежно исчезают при приближении к Солнцу.
Та же участь постигла и крошечную комету, открытую астрономами проекта SOHO. Она испарилась через несколько дней после ее обнаружения.
Кометы — это ледяные тела, которые, путешествуя в пространстве, тянут за собой газ и пыль. В составе комет помимо пыли и льда ученые обнаруживают углекислый газ, аммиак и метан.
Некоторые кометы вращаются вокруг нашей звезды, но большинство из них прилетают из так называемого облака Оорта — гипотетической сферической области Солнечной системы, находящейся далеко за орбитой Плутона и служащей источником долгопериодических комет.
Иногда кометы проходят через внутреннюю часть Солнечной системы. Некоторые делают это регулярно, некоторые — раз в несколько веков.
Эксперты считают, что кометы — это остатки материала, который первоначально сформировал Солнечную систему примерно 4,6 миллиарда лет назад. Некоторые также предполагают, что кометы могли первоначально принести на Землю молекулы воды и органических веществ, составляющих основу жизнь.
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