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Экономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар
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РИА Новости

Экономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар

16:12 16.01.2020 (обновлено: 17:30 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Финансовые эксперты сочли прогнозы о значительном изменении курса рубля маловероятными.
Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".
Купюры
31 декабря 2019, 14:02
Экономисты рассказали о перспективах курса рубля в 2020 году
Аналитик Андрей Верников заявил, что с экономической точки зрения к такому резкому обвалу курса нет никаких предпосылок.

"Накопленные резервы государства сейчас очень большие и позволяют как минимум два года жить без внешних заимствований", — сказал он телеканалу "360".

При этом эксперт отметил, что значительное укрепление российской валюты в настоящий момент также маловероятно.
Аналогичного мнения придерживается эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.
По его словам, в бюджетное правило заложена стоимость нефти около 40 долларов, то есть, существенно ниже текущих нефтяных котировок. В комментарии "Известиям" Бабин подчеркнул, что в случае рыночной дестабилизации Центробанк в любой момент может прекратить покупать для Минфина иностранную валюту, что предотвратит резкое ослабление рубля.
Генеральный директор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин, в свою очередь, назвал озвученные Ведевым цифры фактически недостижимыми.
"Рубль давно укрепляется и, вероятно, подходит к опорным уровням своего укрепления. Возможно, пара окажется ниже, в районе 59 рублей, даже в районе 58. Но очень сомнительно, что ниже", — сказал он.
Также эксперт добавил, что не ожидает курса выше 64 рублей за доллар в ближайшее время.
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14 ноября 2019, 08:00
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