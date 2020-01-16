Экономисты оценили прогнозы о курсе 200 рублей за доллар

Ранее, выступая на Гайдаровском форуме, глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно".

"Накопленные резервы государства сейчас очень большие и позволяют как минимум два года жить без внешних заимствований", — сказал он телеканалу " 360 ".

"Рубль давно укрепляется и, вероятно, подходит к опорным уровням своего укрепления. Возможно, пара окажется ниже, в районе 59 рублей, даже в районе 58. Но очень сомнительно, что ниже", — сказал он.