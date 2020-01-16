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ЛНР обвинила Киев в срыве заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу
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РИА Новости

ЛНР обвинила Киев в срыве заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу

16:04 16.01.2020 (обновлено: 16:43 16.01.2020)
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© РИА НовостиРуководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
© РИА Новости
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева. Архивное фото
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу не прибыли на заседание в Минске, тем самым по сути сорвав его, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.
"Сегодняшняя встреча носила формальный характер. Уполномоченный представитель Украины в группе Валерия Лутковская не приехала в Минск и в оперативном режиме передала свои полномочия эксперту, представлявшему украинскую сторону", - сказала Кобцева.
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Она добавила, что стороны обменялись информацией, но "ожидаемого конструктива в работе гуманитарной подгруппы не было".
"Киев сегодня, по сути, сорвал заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам", - заявила Кобцева.
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова также заявила, что из-за отсутствия представителя Киева на заседании гуманитарной подгруппы на заседании в Минске переговорщикам не удалось обсудить вопросы, стоящие на повестке дня. Она выразила сожаление в связи с этим и отметила, что надеется на отсутствие подобных ситуаций в будущем.
"Призываем продолжать плодотворную работу по решению актуальных вопросов и следовать выполнению пунктов минских соглашений", - сказала Морозова журналистам.
В столице Белоруссии в четверг проходят первые в этом году заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее рабочих подгрупп.
Ранее Кобцева заявляла, что ЛНР продолжит в гуманитарной подгруппе диалог о дальнейшем освобождении пленных в Донбассе. Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
210021
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Ольга КобцеваЛНРДонбассМинскУкраинаВ мире
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