ЛНР обвинила Киев в срыве заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 16 янв - РИА Новости. Представитель Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу не прибыли на заседание в Минске , тем самым по сути сорвав его, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева.

"Сегодняшняя встреча носила формальный характер. Уполномоченный представитель Украины в группе Валерия Лутковская не приехала в Минск и в оперативном режиме передала свои полномочия эксперту, представлявшему украинскую сторону", - сказала Кобцева.

Она добавила, что стороны обменялись информацией, но "ожидаемого конструктива в работе гуманитарной подгруппы не было".

"Киев сегодня, по сути, сорвал заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам", - заявила Кобцева.

Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова также заявила, что из-за отсутствия представителя Киева на заседании гуманитарной подгруппы на заседании в Минске переговорщикам не удалось обсудить вопросы, стоящие на повестке дня. Она выразила сожаление в связи с этим и отметила, что надеется на отсутствие подобных ситуаций в будущем.

"Призываем продолжать плодотворную работу по решению актуальных вопросов и следовать выполнению пунктов минских соглашений", - сказала Морозова журналистам.

В столице Белоруссии в четверг проходят первые в этом году заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее рабочих подгрупп.