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Пострадавших при пожаре в ангаре с техникой на Ямале нет
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РИА Новости

Пострадавших при пожаре в ангаре с техникой на Ямале нет

16:03 16.01.2020
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© Фото : МЧС ЯНАОВ городе Тарко-Сале, ЯНАО, произошел пожар в арочном боксе. 16 января 2020
В городе Тарко-Сале, ЯНАО, произошел пожар в арочном боксе. 16 января 2020
© Фото : МЧС ЯНАО
В городе Тарко-Сале, ЯНАО, произошел пожар в арочном боксе. 16 января 2020
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 янв - РИА Новости. Пострадавших при пожаре в ангаре с техникой в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа нет, люди внутри помещения отсутствовали, информирует пресс-служба регионального управления МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в Тарко-Сале арочного бокса с техникой на площади около 1000 квадратных метров. Позже в МЧС России уточнили, что пожар локализован на площади 900 "квадратов". На месте работают 28 человек и пять единиц спецтехники.
Сотрудник пожарной службы
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"Угрозы распространения пожара на ближайшие объекты не было, так как бокс находится в удаленности от города, в районе вертодрома... Огнем повреждено пять единиц техники, которая находилась внутри. Пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что людей в помещении не было.
Тушение огня осложняется отсутствием источника воды, ближайший из них находится в 6-8 километрах от места происшествия, добавили в пресс-службе.
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ЯмалМЧС РФТарко-СалеРоссияПроисшествия
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