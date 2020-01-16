Пострадавших при пожаре в ангаре с техникой на Ямале нет

"Угрозы распространения пожара на ближайшие объекты не было, так как бокс находится в удаленности от города, в районе вертодрома... Огнем повреждено пять единиц техники, которая находилась внутри. Пострадавших и погибших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что людей в помещении не было.