Силуанов рассказал об ожиданиях от нового правительства

Владимир Путин в среду принял отставку правительства Дмитрия Медведева. При этом глава государства попросил кабмин в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового правительства и сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым из его членов.

"Смена правительства - тот шаг, который, из которого следует, что от нового правительства ждут новых предложений, новых идей и более высоких темпов, динамики развития", - сказал Силуанов.

"Поэтому новое правительство должно по-новому взглянуть на действующую ситуацию, более четко структурировать те задачи и главное, как добиваться целей, поставленных президентом в указе 2018 года, и как реализовать те задачи, которые поставлены были в послании президента. Правительство должно определиться со своими приоритетами, инструментами и показать результат", - отметил Силуанов.