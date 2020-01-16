Силуанов рассказал об ожиданиях от нового правительства

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. От нового правительства РФ ждут новых идей, результатов, предложений по ускорению экономического роста, заявил журналистам исполняющий обязанности первого вице-премьера РФ, министра финансов Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.
Владимир Путин в среду принял отставку правительства Дмитрия Медведева. При этом глава государства попросил кабмин в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового правительства и сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым из его членов.
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"Смена правительства - тот шаг, который, из которого следует, что от нового правительства ждут новых предложений, новых идей и более высоких темпов, динамики развития", - сказал Силуанов.
"Поэтому новое правительство должно по-новому взглянуть на действующую ситуацию, более четко структурировать те задачи и главное, как добиваться целей, поставленных президентом в указе 2018 года, и как реализовать те задачи, которые поставлены были в послании президента. Правительство должно определиться со своими приоритетами, инструментами и показать результат", - отметил Силуанов.
"От правительства что ждут? Новых результатов, новой динамики, новых предложений по ускорению экономического роста", - добавил он.