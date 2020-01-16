В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Приземление произошло в 14:17, самолет летел по маршруту Сабетта (Ямал) — Москва.
"Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет", — добавили в пресс-службе.
Представитель экстренных служб региона уточнил для РИА Новости, что инцидент произошел с самолетом Superjet 100, по предварительной информации, борт повреждений не получил. ВПП, на которую он приземлился, еще не ввели в эксплуатацию.
К расследованию этого случая приступили в Росавиации. В ведомстве также подтверждают, что самолет, предварительно, не поврежден.
В пресс-службе компании "Гражданские самолеты Сухого" заявили, что, по данным экипажа, технических неисправностей на воздушном судне не было, посадка прошла в штатном режиме и ее нельзя называть экстренной.
"SSJ100 в очередной раз подтвердил свою надежность, совершив посадку в нестандартных условиях. Все обстоятельства будут изучены специальной комиссией с участием специалистов компании-производителя самолета", — заключили в пресс-службе.
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