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2020-01-16T18:01+0300
https://ria.ru/20200116/1563501815.html
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
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РИА Новости

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

16:00 16.01.2020 (обновлено: 18:01 16.01.2020)
139820
Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Приземление произошло в 14:17, самолет летел по маршруту Сабетта (Ямал) — Москва.
"Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет", — добавили в пресс-службе.
Представитель экстренных служб региона уточнил для РИА Новости, что инцидент произошел с самолетом Superjet 100, по предварительной информации, борт повреждений не получил. ВПП, на которую он приземлился, еще не ввели в эксплуатацию.
К расследованию этого случая приступили в Росавиации. В ведомстве также подтверждают, что самолет, предварительно, не поврежден.
В пресс-службе компании "Гражданские самолеты Сухого" заявили, что, по данным экипажа, технических неисправностей на воздушном судне не было, посадка прошла в штатном режиме и ее нельзя называть экстренной.
"SSJ100 в очередной раз подтвердил свою надежность, совершив посадку в нестандартных условиях. Все обстоятельства будут изучены специальной комиссией с участием специалистов компании-производителя самолета", — заключили в пресс-службе.
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ИрАэроДомодедово (аэропорт)РоссияПроисшествия
Популярные комментарии
А не многовато отказов у этого чуда нашей промышленности или что ждать пока опять люди погибнут.
16 января, 17:11
с старый прапор
59601132
Не больше, чем у Бобика в последнее время. Просто такое бабло вогнали в уничтожение отечественного гражданского авиапрома, что возрождение его воспринимается с зубовным скрежетом и болью. Поэтому и замалчиваются проблемы с Бобикаси и выпячиваются с SSJ-100.
16 января, 17:28
Юрий Шарапов
36100048
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