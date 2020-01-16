В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Самолет российской авиакомпании " Самолет российской авиакомпании " ИрАэро " сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово , сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Приземление произошло в 14:17, самолет летел по маршруту Сабетта (Ямал) — Москва.

"Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет", — добавили в пресс-службе.

Представитель экстренных служб региона уточнил для РИА Новости, что инцидент произошел с самолетом Superjet 100, по предварительной информации, борт повреждений не получил. ВПП, на которую он приземлился, еще не ввели в эксплуатацию.

К расследованию этого случая приступили в Росавиации. В ведомстве также подтверждают, что самолет, предварительно, не поврежден.

В пресс-службе компании "Гражданские самолеты Сухого" заявили, что, по данным экипажа, технических неисправностей на воздушном судне не было, посадка прошла в штатном режиме и ее нельзя называть экстренной.