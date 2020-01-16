На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве

КРАСНОДАР, 16 янв - РИА Новости. Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Юрист, которая убила клиентку, догадавшуюся о ее планах "вытянуть" деньги, предстанет перед судом, сообщает прокуратура Краснодарского края

"В суд направлено уголовное дело в отношении жительницы Северского района, обвиняемой в совершении убийства с целью скрыть свои мошеннические действия. По версии следствия, жительница Северского района получила… от 5 семей нотариальные доверенности на представление их интересов во всех судах судебной системы и правоохранительных органах… заведомо не намереваясь и не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства", - отмечает ведомство.

По данным прокуратуры, женщина сообщила им ложные сведения о якобы возникшей необходимости получения справок и иных документов из различных инстанций, производства судебных экспертиз и передачи денежного вознаграждения судьям за вынесение решений в пользу доверителей, и под этим предлогом получила от них более 5 миллионов рублей.

"Одну из обманутых женщин, которая, осознав, что в отношении нее совершенно мошенничество, высказала намерения написать соответствующее заявление в правоохранительные органы… обвиняемая решила убить. В конце декабря 2018 года под предлогом направиться в Краснодар якобы на консультацию к судьям Краснодарского краевого суда, вооружившись заранее приготовленным молотком, вывезла 62-летнюю потерпевшую в лесополосу на безлюдное место и совершила ее убийство... Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу с участием присяжных заседателей", - информирует пресс-служба прокуратуры.