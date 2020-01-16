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2020-01-16T15:59+0300
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Экономист оценил, возможен ли обвал курса до 200 рублей за доллар
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РИА Новости

Экономист оценил, возможен ли обвал курса до 200 рублей за доллар

15:59 16.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАмериканский доллар и российский рубль
Американский доллар и российский рубль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб считает, что на данный момент нет предпосылок для резкого падения рубля.

"Такая девальвация рубля чревата очень серьезными структурными сдвигами в экономике, что недопустимо", — подчеркнул Твердохлеб в беседе с RT.

По мнению эксперта, госструктуры имеют необходимые механизмы для стабильности экономического сектора. Он заявил, что у правительства и Центробанка есть рычаги влияния на ситуацию на рынке.
Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может в ближайшем будущем резко упасть. По его мнению, участники рынка понимают, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно", а курс в сторону 40 рублей невозможен.
Здание Минэкономразвития РФ
22 апреля 2019, 16:57
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара в 2020-2022 годах
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Юрий ТвердохлебРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)Центральный Банк РФРоссияЭкономика
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