Экономист оценил, возможен ли обвал курса до 200 рублей за доллар

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Доцент кафедры "Регулирование деятельности финансовых институтов" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб считает, что на данный момент нет предпосылок для резкого падения рубля.
"Такая девальвация рубля чревата очень серьезными структурными сдвигами в экономике, что недопустимо", — подчеркнул Твердохлеб в беседе с RT.
По мнению эксперта, госструктуры имеют необходимые механизмы для стабильности экономического сектора. Он заявил, что у правительства и Центробанка есть рычаги влияния на ситуацию на рынке.
Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может в ближайшем будущем резко упасть. По его мнению, участники рынка понимают, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно", а курс в сторону 40 рублей невозможен.
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