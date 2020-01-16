Экономист оценил, возможен ли обвал курса до 200 рублей за доллар

"Такая девальвация рубля чревата очень серьезными структурными сдвигами в экономике, что недопустимо", — подчеркнул Твердохлеб в беседе с RT .

Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может в ближайшем будущем резко упасть. По его мнению, участники рынка понимают, что "движение в сторону 200 рублей за доллар — возможно", а курс в сторону 40 рублей невозможен.