Мишустин поблагодарил Путина за доверие

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьера сегодня одобрила Госдума, поблагодарил президента за доверие, депутатов за проделанную работу, сообщил он журналистам по итогам заседания Думы.
"Я хочу поблагодарить президента за оказанное доверие, депутатов Госдумы за то, что мы сегодня очень детально проработали все вопросы, говорили о направлениях работы правительства, о послании, которое нужно реализовывать, и думаю, что в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, мы обязательно вам об этом расскажем", - сказал Мишустин на коротком брифинге после голосования в Госдуме.