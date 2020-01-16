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Формирование нового правительства
2020-01-16T16:32+0300
https://ria.ru/20200116/1563501683.html
Мишустин поблагодарил Путина за доверие
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РИА Новости

Мишустин поблагодарил Путина за доверие

15:59 16.01.2020 (обновлено: 16:32 16.01.2020)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, чью кандидатуру на пост премьера сегодня одобрила Госдума, поблагодарил президента за доверие, депутатов за проделанную работу, сообщил он журналистам по итогам заседания Думы.
"Я хочу поблагодарить президента за оказанное доверие, депутатов Госдумы за то, что мы сегодня очень детально проработали все вопросы, говорили о направлениях работы правительства, о послании, которое нужно реализовывать, и думаю, что в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, мы обязательно вам об этом расскажем", - сказал Мишустин на коротком брифинге после голосования в Госдуме.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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