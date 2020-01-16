Европарламент рассмотрит вопрос о лишении Пучдемона иммунитета

МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. Европейский парламент начал рассмотрение запроса Испании о лишении депутатской неприкосновенности бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего члена его правительства Тони Комина.

Заместитель председателя ЕП Эва Копач сообщила на заседании, что рассмотрением соответствующего запроса испанского Верховного суда займется юридическая комиссия. "Испанские (судебные) власти обратились к председателю нашего органа с запросом о лишении иммунитета Карлеса Пучдемона и Тони Комина, чтобы они смогли продолжать юридические действия в отношении этих евродепутатов. Согласно регламенту, запрос будет передан комиссии по юридическим вопросам", - заявила Копач на заседании.

Рассмотрение запроса продлится несколько месяцев. Юридическая комиссия должна назначить докладчика по делу, он не может быть испанцем или членом депутатской группы, в которой состоят Пучдемон и Комин. Затем доклад будет представлен на голосование ЕП.

Каталонские политики Карлес Пучдемон и Тони Комин, которым предъявлены обвинения в Испании в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, 13 января впервые приняли участие в заседании Европейского парламента. В этот же день председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес отправил запрос главе Европарламента Давиду Сассоли о лишении их иммунитета. Верховный суд сообщил, что в отношении Пучдемона и Комина продолжается рассмотрение уголовного дела.

Ранее Верховный суд Испании оставил в силе европейские ордера на арест Пучдемона и Комина, а также подтвердил национальный ордер на арест политиков. Как пояснил судья Пабло Льярена, политики должны быть лишены иммунитета, поскольку преступления, в которых их обвиняют в Испании, произошли задолго до их избрания депутатами Европарламента.