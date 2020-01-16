Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T15:58+0300
https://ria.ru/20200116/1563501651.html
Европарламент рассмотрит вопрос о лишении Пучдемона иммунитета
https://cdn21.img.ria.ru/images/151324/81/1513248196_0:217:2757:1768_1036x0_80_0_0_a5b03df6f76f8cf0f7a1b8e24f613587.jpg
РИА Новости

Европарламент рассмотрит вопрос о лишении Пучдемона иммунитета

15:58 16.01.2020
960
© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкКарлес Пучдемон
Карлес Пучдемон
© РИА Новости / Тьерри Монасс
Перейти в фотобанк
Карлес Пучдемон. Архивное фото
МАДРИД, 16 янв – РИА Новости. Европейский парламент начал рассмотрение запроса Испании о лишении депутатской неприкосновенности бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего члена его правительства Тони Комина.
Заместитель председателя ЕП Эва Копач сообщила на заседании, что рассмотрением соответствующего запроса испанского Верховного суда займется юридическая комиссия. "Испанские (судебные) власти обратились к председателю нашего органа с запросом о лишении иммунитета Карлеса Пучдемона и Тони Комина, чтобы они смогли продолжать юридические действия в отношении этих евродепутатов. Согласно регламенту, запрос будет передан комиссии по юридическим вопросам", - заявила Копач на заседании.
Карлес Пучдемон
14 января, 15:12
Пучдемон не исключил, что приедет в Испанию в феврале
Рассмотрение запроса продлится несколько месяцев. Юридическая комиссия должна назначить докладчика по делу, он не может быть испанцем или членом депутатской группы, в которой состоят Пучдемон и Комин. Затем доклад будет представлен на голосование ЕП.
Каталонские политики Карлес Пучдемон и Тони Комин, которым предъявлены обвинения в Испании в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году, 13 января впервые приняли участие в заседании Европейского парламента. В этот же день председатель Верховного суда Испании Карлос Лесмес отправил запрос главе Европарламента Давиду Сассоли о лишении их иммунитета. Верховный суд сообщил, что в отношении Пучдемона и Комина продолжается рассмотрение уголовного дела.
Исполняющий обязанности премьера страны Педро Санчес
9 января, 13:41
Главы правительств Испании и Каталонии встретятся в ближайшее время
Ранее Верховный суд Испании оставил в силе европейские ордера на арест Пучдемона и Комина, а также подтвердил национальный ордер на арест политиков. Как пояснил судья Пабло Льярена, политики должны быть лишены иммунитета, поскольку преступления, в которых их обвиняют в Испании, произошли задолго до их избрания депутатами Европарламента.
Второго января бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции Пучдемона и Комина. В случа, если Европейский парламент лишит их иммунитета, дело может быть возобновлено.
110004
Обсудить 1
Давид СассолиЕвропарламентКарлес ПучдемонЭва КопачИспанияВ мире
Рекомендуем
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Моралес признал идею создать в Боливии вооруженное ополчение ошибкой
Иранские специалисты работают на АЭС Бушер
Иран отклонил предложение Трампа о новой ядерной сделке
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
Канада еще не получила от Ирана доступ к самописцам со сбитого Boeing
Тегеран
Британский посол покинул Иран, сообщили СМИ
Каир
СМИ: поверенного в делах Турции вызвали в МИД Египта
Каир
МИД Турции осудил задержание сотрудников агентства Anadolu в Египте
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд
Взрыв на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона
В Испании четыре человека пострадали в результате взрыва на заводе
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Дом правительства РФ
МИД Китая прокомментировал отставку правительства России
Заседание Кнессета
СМИ: две правые израильские партии пойдут на выборы единым списком
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит информацию о насилии над детьми в ростовском детсаду
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния