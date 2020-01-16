Минх поблагодарил депутатов за поддержку кандидатуры Мишустина

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Государственной думе Полномочный представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх поблагодарил депутатов за прямую или, как в случае с КПРФ, косвенную поддержку кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Госдума в четверг поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России. Согласно итогам голосования, за его кандидатуру проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41.

"Действительно, мы тоже анализировали и то, каким образом голосовали депутаты Государственной думы за предложение по даче согласия по кандидатуре председателя правительства РФ, и я хочу всех поблагодарить за прямую или, как коллеги из КПРФ, косвенную поддержку кандидатуры, внесенной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Минх по итогам голосования за кандидатуру Мишустина.

"И я думаю, что здесь, безусловно, мы все не только доверяем выбору главы государства, но и высказываем свое отношение - я имею в виду фракции политических партий, представленных в Государственной думе, каждый депутат персонально - к кандидатуре Михаила Владимировича. Еще раз вам большое спасибо за такую поддержку", - добавил он.