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Формирование нового правительства
2020-01-16T15:58+0300
https://ria.ru/20200116/1563501615.html
Минх поблагодарил депутатов за поддержку кандидатуры Мишустина
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РИА Новости

Минх поблагодарил депутатов за поддержку кандидатуры Мишустина

15:58 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевПолномочный представитель президента России в Государственной Думе Гарри Минх на пленарном заседании Госдумы
Полномочный представитель президента России в Государственной Думе Гарри Минх на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Государственной думе Гарри Минх поблагодарил депутатов за прямую или, как в случае с КПРФ, косвенную поддержку кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Госдума в четверг поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра России. Согласно итогам голосования, за его кандидатуру проголосовали 383 депутата, против - ни одного, воздержался 41.
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"Действительно, мы тоже анализировали и то, каким образом голосовали депутаты Государственной думы за предложение по даче согласия по кандидатуре председателя правительства РФ, и я хочу всех поблагодарить за прямую или, как коллеги из КПРФ, косвенную поддержку кандидатуры, внесенной президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным", - сказал Минх по итогам голосования за кандидатуру Мишустина.
"И я думаю, что здесь, безусловно, мы все не только доверяем выбору главы государства, но и высказываем свое отношение - я имею в виду фракции политических партий, представленных в Государственной думе, каждый депутат персонально - к кандидатуре Михаила Владимировича. Еще раз вам большое спасибо за такую поддержку", - добавил он.
Ранее сообщалось, что фракция "Единая Россия" единогласно поддержит кандидатуру Мишустина. Голосовать за него решили и депутаты "Справедливой России". По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, большинство депутатов от партии либерал-демократов были намерены поддержать Мишустина. КПРФ приняла решение воздержаться.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГарри МинхГосдума РФРоссияПолитика
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