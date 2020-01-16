"Оппозиционная платформа" намерена снизить зарплату депутатам Рады

Ранее бывший вице-премьер министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко заявил, что зарплаты депутатов увеличатся в 2,5-5 раз. Медведчук заявлял, что депутаты Рады не имеют морального и политического права в нынешних условиях повышать себе заработную плату.

"Депутаты от нашей партии внесли в Верховную раду постановление №2747 "О внесении изменений в постановление Верховной рады Украины "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" (относительно уменьшения размера заработной платы народных депутатов Украины)", которым размер должностных окладов народных депутатов Украины установлен на уровне должностных окладов членов кабинета министров Украины, исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 30 ноября 2019 года. Это значит, что в этом году зарплаты депутатов повышаться не будут", - говорится в сообщении на странице пресс-службы в Facebook.

Согласно данным на сайте парламента, законопроект зарегистрирован и передан на рассмотрение руководству парламента. Авторами выступили девять депутатов партии – Медведчук, Вадим Рабинович , Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Виктор Черный, Юрий Загородний, Григорий Суркис, Василий Нимченко и Ренат Кузьмин.

Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась на чуть более 10% и составила 4,1 тысячи гривен (около 180 долларов), при этом, по данным Госстата, средняя зарплата в стране к концу года составила около 10,7 тысячи гривен (около 460 долларов), в Киеве - около 16 тысяч гривен (около 670 долларов).