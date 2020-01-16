Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T15:57+0300
https://ria.ru/20200116/1563501585.html
"Оппозиционная платформа" намерена снизить зарплату депутатам Рады
https://cdn24.img.ria.ru/images/155802/25/1558022516_0:129:3072:1857_1036x0_80_0_0_d1f102fb0166c0cbd101780b4e679aef.jpg
РИА Новости

"Оппозиционная платформа" намерена снизить зарплату депутатам Рады

15:57 16.01.2020
241
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
Виктор Медведчук и Нестор Шуфрич на заседании Верховной рады Украины нового созыва
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Депутаты партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" подали в Верховную раду законопроект о снижении зарплаты парламентариям, сообщает в четверг пресс-служба председателя политсовета партии Виктора Медведчука.
Ранее бывший вице-премьер министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко заявил, что зарплаты депутатов увеличатся в 2,5-5 раз. Медведчук заявлял, что депутаты Рады не имеют морального и политического права в нынешних условиях повышать себе заработную плату.
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
Вчера, 08:00
Украина стремительно перешла к постиндустриальному укладу экономики
"Депутаты от нашей партии внесли в Верховную раду постановление №2747 "О внесении изменений в постановление Верховной рады Украины "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" (относительно уменьшения размера заработной платы народных депутатов Украины)", которым размер должностных окладов народных депутатов Украины установлен на уровне должностных окладов членов кабинета министров Украины, исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 30 ноября 2019 года. Это значит, что в этом году зарплаты депутатов повышаться не будут", - говорится в сообщении на странице пресс-службы в Facebook.
Согласно данным на сайте парламента, законопроект зарегистрирован и передан на рассмотрение руководству парламента. Авторами выступили девять депутатов партии – Медведчук, Вадим Рабинович, Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Виктор Черный, Юрий Загородний, Григорий Суркис, Василий Нимченко и Ренат Кузьмин.
Вадим Рабинович
15 января, 22:47
Депутат Рады назвал поведение делегации Украины в ПАСЕ унизительным
Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась на чуть более 10% и составила 4,1 тысячи гривен (около 180 долларов), при этом, по данным Госстата, средняя зарплата в стране к концу года составила около 10,7 тысячи гривен (около 460 долларов), в Киеве - около 16 тысяч гривен (около 670 долларов).
По данным СМИ, зарплата спикера парламента в 2019 году составляла 12 прожиточных минимумов (2,09 тысячи долларов), первого заместителя спикера - 11,5 (2 тысячи долларов), заместителя спикера – 11 (1,9 тысячи долларов), главы комитета Рады и глава фракции или группы - 10,5 (1,8 тысячи долларов), первого заместителя и заместителя главы комитета, главы подкомитета, первого замглавы фракции или группы - 10,3 (почти 1,8 тысячи долларов), члена комитета (обычный депутат) – 10 (почти 1,75 тысячи долларов). Кроме официального оклада, для депутатов предусмотрены надбавки за научную степень или почетное звание, интенсивность труда и использование иностранного языка.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
Вчера, 00:11
В Сети появилась запись "совещания" Гончарука с критикой Зеленского
810000
Обсудить 0
Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВ мире
Рекомендуем
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
ЛНР обвинила Киев в срыве заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в США
Карлес Пучдемон
Европарламент рассмотрит вопрос о лишении Пучдемона иммунитета
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд подготовил проект по выплатам страховых пенсий иностранцам
Последователи течения Талибана Mahaaz-e-Dadullah
Талибан предложил США установить временное перемирие
Певец Валерий Сюткин
В Раде попросили СБУ запретить въезд на Украину Серову и Сюткину
Руки в наручниках
На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Антон Силуанов
Силуанов рассказал об ожиданиях от нового правительства
Марин Ле Пен на митинге в Милане
Марин Ле Пен заявила о намерении побороться за пост президента Франции
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Неверов попросил Мишустина уделить внимание программе развития села
Дорожные знаки на пункте пропуска на границе России и Украины
Украина предложила создать подгруппу по вопросам границы с Россией
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин: понимание по составу нового правительства появится на днях
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Мухетдинов
ДУМ РФ: новому кабмину нужно вернуть людям веру в завтрашний день
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты Рады обратились в СБ Украины из-за записи совещания премьера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния