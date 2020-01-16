Собянин поздравил Мишустина с назначением на должность премьера

"Поздравляю Михаила Владимировича Мишустина с назначением на пост председателя правительства России. Знаю его как человека чрезвычайно энергичного, ответственного, болеющего за дело. Уверен, что у него все получится. Пожелаем ему успеха в этом крайне нелегком деле. Его успех — это во многом успех всей нашей страны", - написал Собянин.