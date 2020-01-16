Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T15:59+0300
https://ria.ru/20200116/1563501557.html
Собянин поздравил Мишустина с назначением на должность премьера
https://cdn22.img.ria.ru/images/156349/64/1563496430_0:327:3060:2048_1036x0_80_0_0_bf6f4057fb611505bde6ab9d61d06826.jpg
РИА Новости

Собянин поздравил Мишустина с назначением на должность премьера

15:57 16.01.2020 (обновлено: 15:59 16.01.2020)
203
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поздравил Михаила Мишустина с назначением на должность председателя правительства России, отметив, что он энергичный, ответственный человек, "болеющий за дело".
Ранее Госдума дала согласие президенту РФ Владимиру Путину на назначение Мишустина премьер-министром. За кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против никто, воздержался 41.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 15:12
Что предложил Мишустин: персональная ответственность и справедливость

"Поздравляю Михаила Владимировича Мишустина с назначением на пост председателя правительства России. Знаю его как человека чрезвычайно энергичного, ответственного, болеющего за дело. Уверен, что у него все получится. Пожелаем ему успеха в этом крайне нелегком деле. Его успех — это во многом успех всей нашей страны", - написал Собянин.

210013
Обсудить 0
Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФПравительство РФСергей СобянинРоссияПолитика
Рекомендуем
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин: понимание по составу нового правительства появится на днях
Михаил Мишустин поблагодарил Путина и Госдуму за оказанное доверие
Мишустин поблагодарил Путина за доверие
Полномочный представитель президента России в Государственной Думе Гарри Минх на пленарном заседании Госдумы
Минх поблагодарил депутатов за поддержку кандидатуры Мишустина
Антон Силуанов
Силуанов рассказал об ожиданиях от нового правительства
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Европейской части России Дамир Мухетдинов
ДУМ РФ: новому кабмину нужно вернуть людям веру в завтрашний день
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Неверов поблагодарил Медведева за совместную работу
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин знает, как обеспечить рост экономики, заявила Матвиенко
В городе Тарко-Сале, ЯНАО, произошел пожар в арочном боксе. 16 января 2020
На Ямале локализовали пожар в ангаре с техникой
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский призвал назначать министрами только инженеров
Результаты голосования депутатов Государственной Думы РФ по утверждению на пост премьер-министра РФ Михаила Мишустина
За Мишустина проголосовали 383 депутата, 41 воздержался
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
При утверждении премьера впервые в Госдуме никто не голосовал против
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Что предложил Мишустин: персональная ответственность и справедливость
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Эксперты считают, что Мишустин сможет "построить" правительство
Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Путин назначил Мишустина премьер-министром
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума
Пашинян поздравил Мишустина с назначением
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния