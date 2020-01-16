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Минтруд подготовил проект по выплатам страховых пенсий иностранцам
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РИА Новости

Минтруд подготовил проект по выплатам страховых пенсий иностранцам

15:56 16.01.2020 (обновлено: 17:06 16.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект о расширении оснований для приостановления выплаты страховых пенсий иностранцам, рассказали РИА Новости в министерстве.
В ведомстве пояснили, что разработали проект, которым предлагается уточнить пенсионные нормы в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с произошедшими с 1 ноября 2019 года изменениями в законодательстве в сфере миграции.
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"Данным законопроектом федеральные законы "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии" дополняются новыми основаниями для прекращения и приостановления выплаты страховых пенсий: истечение срока действия удостоверения беженца, поступление сведений об утрате пенсионером статуса беженца или лишении его статуса беженца", - сообщили в Минтруде.
Сведения о приобретении гражданства РФ, об аннулировании вида на жительство, об утрате статуса беженца являются юридически значимыми для восстановления или прекращения выплаты пенсий и иных социальных выплат. Планируемая корректировка законодательства позволит продолжить обеспечивать контроль за выплатой пенсий, добавили в министерстве.
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