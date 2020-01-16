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Формирование нового правительства
2020-01-16T16:06+0300
https://ria.ru/20200116/1563501461.html
Мишустин: понимание по составу нового правительства появится на днях
https://cdn22.img.ria.ru/images/156349/84/1563498431_0:0:3132:1761_1036x0_80_0_0_56f214b5adf3f4a063da21c08468df3c.jpg
РИА Новости

Мишустин: понимание по составу нового правительства появится на днях

15:55 16.01.2020 (обновлено: 16:06 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, утвержденный Госдумой на пост премьер-министра, пообещал внести ясность по составу правительства в ближайшие дни.
"Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни, мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Я думаю, как только это появится, мы об этом скажем", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы журналистов после утверждения его кандидатуры депутатами.
А отвечая на вопрос о том, когда он планирует представить список кандидатов в министры президенту России, Мишустин сказал: "В ближайшее время".
Официально он вступит в должность после подписания соответствующего указа президента РФ. Владимир Путин в среду принял отставку правительства Дмитрия Медведева. При этом глава государства попросил кабмин в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового правительства и сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым из его членов.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с членами правительства РФ
15 января, 17:56
Новое правительство. Драмы нет
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФРоссияПолитика
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