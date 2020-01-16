Мишустин: понимание по составу нового правительства появится на днях

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин, утвержденный Госдумой на пост премьер-министра, пообещал внести ясность по составу правительства в ближайшие дни.
"Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни, мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Я думаю, как только это появится, мы об этом скажем", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы журналистов после утверждения его кандидатуры депутатами.
А отвечая на вопрос о том, когда он планирует представить список кандидатов в министры президенту России, Мишустин сказал: "В ближайшее время".
Официально он вступит в должность после подписания соответствующего указа президента РФ. Владимир Путин в среду принял отставку правительства Дмитрия Медведева. При этом глава государства попросил кабмин в полном объеме исполнять обязанности до формирования нового правительства и сообщил, что в ближайшее время встретится с каждым из его членов.
15 января, 17:56Новое правительство. Драмы нет