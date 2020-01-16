Мишустин: понимание по составу нового правительства появится на днях

"Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни, мы консультировались сегодня со всеми фракциями. Я думаю, как только это появится, мы об этом скажем", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы журналистов после утверждения его кандидатуры депутатами.