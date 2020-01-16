Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд

Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников

© Фото : МВД по Республике Коми Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении главы . Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении главы МВД по республике Коми Виктора Половникова, задержанного по подозрению в получении взятки, пока не поступало в Сыктывкарский городской суд, сообщил РИА Новости представитель суда.

В четверг СК РФ сообщил, что по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по Коми, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Он задержан.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Половникова пока не поступало", - сказал представитель Сыктывкарского городского суда.

Он не уточнил, когда суд ожидает получить это ходатайство и может состояться соответствующее заседание.