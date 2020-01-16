Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд

В четверг СК РФ сообщил, что по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по Коми, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Он задержан.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Половникова пока не поступало", - сказал представитель Сыктывкарского городского суда.
Он не уточнил, когда суд ожидает получить это ходатайство и может состояться соответствующее заседание.
Половников возглавляет МВД по Коми с мая 2015 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.