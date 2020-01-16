Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T15:50+0300
https://ria.ru/20200116/1563501264.html
Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд
https://cdn24.img.ria.ru/images/156349/95/1563499540_0:0:769:432_1036x0_80_0_0_08a5080c54a5000529295d8b9e60244a.jpg
РИА Новости

Ходатайство о мере пресечения главе МВД Коми пока не поступало в суд

15:50 16.01.2020
23727
© Фото : МВД по Республике КомиМинистр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
© Фото : МВД по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении главы МВД по республике Коми Виктора Половникова, задержанного по подозрению в получении взятки, пока не поступало в Сыктывкарский городской суд, сообщил РИА Новости представитель суда.
В четверг СК РФ сообщил, что по материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по Коми, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Он задержан.
"Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Половникова пока не поступало", - сказал представитель Сыктывкарского городского суда.
Он не уточнил, когда суд ожидает получить это ходатайство и может состояться соответствующее заседание.
Половников возглавляет МВД по Коми с мая 2015 года, до этого несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Здание Следственного комитета РФ
Вчера, 10:23
СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной
95193644
Обсудить 4
Следственный комитет РФМВД РФКомиРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Столица Мальты Валлетта
Мальта назвала российских обладателей ее "золотых паспортов"
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский призвал назначать министрами только инженеров
Здание Следственного комитета РФ
СК рассказал о мотивах убийства следователя МВД Шишкиной
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Алена Водонаева
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Военнослужащий заправляет кровать в казарме одной из воинских частей Нацгвардии Украины во Львове
Зеленский подписал указ о призыве в армию лиц, достигших 18 лет
Шамиль Исаев
Бывший зампред правительства Дагестана получил 4,5 года за коррупцию
Следственные действия в судебном участке мирового судьи в Новокузнецке. Стоп-кадр видео
В Новокузнецке в суде неизвестный открыл огонь, один человек погиб
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров проходит курс лечения, заявил его пресс-секретарь
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния