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2020-01-16T15:44+0300
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Неверов попросил Мишустина уделить внимание программе развития села
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РИА Новости

Неверов попросил Мишустина уделить внимание программе развития села

15:44 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов попросил кандидата на пост премьер-министра Михаила Мишустина уделить пристальное внимание программе комплексного развития сельских территорий.
"Михаил Владимирович, сегодня мы обсуждали его видение совместной работы. Я не буду останавливаться на отдельных направлениях той или иной отрасли. Все цели обозначены в указах президента, в национальных проектах, в послании. Но просил бы вас, уважаемый Михаил Владимирович, уделить пристальное внимание программе комплексного развития сельских территорий", - сказал Неверов.
"Необходимо сделать все, чтобы жизнь наших граждан на селе, а это почти 38 миллионов человек, получила новое качество. Мы достаточно подробно обсуждали эти вопросы на Государственном совете 26 декабря прошлого года", - добавил он.
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФЕдиная РоссияПравительство РФСергей НеверовРоссияПолитика
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