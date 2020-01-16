Неверов попросил Мишустина уделить внимание программе развития села

"Михаил Владимирович, сегодня мы обсуждали его видение совместной работы. Я не буду останавливаться на отдельных направлениях той или иной отрасли. Все цели обозначены в указах президента, в национальных проектах, в послании. Но просил бы вас, уважаемый Михаил Владимирович, уделить пристальное внимание программе комплексного развития сельских территорий", - сказал Неверов.