Неверов попросил Мишустина уделить внимание программе развития села

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов попросил кандидата на пост премьер-министра Михаила Мишустина уделить пристальное внимание программе комплексного развития сельских территорий.
"Михаил Владимирович, сегодня мы обсуждали его видение совместной работы. Я не буду останавливаться на отдельных направлениях той или иной отрасли. Все цели обозначены в указах президента, в национальных проектах, в послании. Но просил бы вас, уважаемый Михаил Владимирович, уделить пристальное внимание программе комплексного развития сельских территорий", - сказал Неверов.
"Необходимо сделать все, чтобы жизнь наших граждан на селе, а это почти 38 миллионов человек, получила новое качество. Мы достаточно подробно обсуждали эти вопросы на Государственном совете 26 декабря прошлого года", - добавил он.