Неверов поблагодарил Медведева за совместную работу

"У нас сложилась практика очень тесного сотрудничества правительства со всеми фракциями Государственной Думы. Мы находились в постоянной коммуникации с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, вместе решая острые или спорные вопросы. Он всегда прислушивался к аргументам и мнению наших коллег, что позволяло выйти на консолидированные, взвешенные решения", - сказал Неверов на пленарном заседании.