Неверов поблагодарил Медведева за совместную работу

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов поблагодарил Дмитрия Медведева за совместную работу, назвав ее плодотворной.
"У нас сложилась практика очень тесного сотрудничества правительства со всеми фракциями Государственной Думы. Мы находились в постоянной коммуникации с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, вместе решая острые или спорные вопросы. Он всегда прислушивался к аргументам и мнению наших коллег, что позволяло выйти на консолидированные, взвешенные решения", - сказал Неверов на пленарном заседании.
От имени фракции "Единая Россия" Неверов выразил слова благодарности Дмитрию Медведеву "за эту совместную плодотворную работу".