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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T15:39+0300
https://ria.ru/20200116/1563500642.html
Неверов поблагодарил Медведева за совместную работу
https://cdn25.img.ria.ru/images/150648/34/1506483410_0:128:3072:1856_1036x0_80_0_0_6ca4162ed6b4a4e957b1ac6fdd90f5d5.jpg
РИА Новости

Неверов поблагодарил Медведева за совместную работу

15:39 16.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов поблагодарил Дмитрия Медведева за совместную работу, назвав ее плодотворной.
"У нас сложилась практика очень тесного сотрудничества правительства со всеми фракциями Государственной Думы. Мы находились в постоянной коммуникации с председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым, вместе решая острые или спорные вопросы. Он всегда прислушивался к аргументам и мнению наших коллег, что позволяло выйти на консолидированные, взвешенные решения", - сказал Неверов на пленарном заседании.
От имени фракции "Единая Россия" Неверов выразил слова благодарности Дмитрию Медведеву "за эту совместную плодотворную работу".
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Формирование нового правительстваДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовПолитика
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