Мишустин поблагодарил Госдуму за утверждение на пост премьера

"Уважаемые депутаты Госдумы, хочу еще раз поблагодарить президента РФ, вас за поддержку, за то, что мы сегодня очень серьезно и детально обсудили все те направления, которые вас волнуют. Я обещаю, даю здесь слово в том, что я сказал: мы будем держать связь с Думой и с фракциями, комитетами, чтобы сверять наш курс и определять то, что мы делаем", - сказал Мишустин.