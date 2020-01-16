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Формирование нового правительства
2020-01-16T16:31+0300
https://ria.ru/20200116/1563500225.html
Мишустин поблагодарил Госдуму за утверждение на пост премьера
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РИА Новости

Мишустин поблагодарил Госдуму за утверждение на пост премьера

15:34 16.01.2020 (обновлено: 16:31 16.01.2020)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Михаил Мишустин поблагодарил Госдуму за поддержку его кандидатуры на пост премьера и пообещал держать связь с Госдумой, а также сверять курс правительства.
"Уважаемые депутаты Госдумы, хочу еще раз поблагодарить президента РФ, вас за поддержку, за то, что мы сегодня очень серьезно и детально обсудили все те направления, которые вас волнуют. Я обещаю, даю здесь слово в том, что я сказал: мы будем держать связь с Думой и с фракциями, комитетами, чтобы сверять наш курс и определять то, что мы делаем", - сказал Мишустин.
Он также пообещал "давать аргументированные ответы, которые есть в голове".
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Формирование нового правительстваПравительство РФМихаил МишустинГосдума РФПолитика
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