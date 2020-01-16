На Ямале загорелся бокс с техникой на площади около тысячи "квадратов"

"На площади около 1000 квадратных метров горит арочный бокс, в котором, предположительно, находится техника", - сказал собеседник агентства.

Крупные пожары на складах в России в 2019 году

Крупные пожары на складах в России в 2019 году

По его словам, тушение пожара осложняется отсутствием источника воды, ближайший из них находится в шести километрах от места ЧП. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 28 человек и пять единиц техники.