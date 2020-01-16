На Ямале загорелся бокс с техникой на площади около тысячи "квадратов"

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ангар с техникой загорелся на площади около одной тысячи квадратных метров в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На площади около 1000 квадратных метров горит арочный бокс, в котором, предположительно, находится техника", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, тушение пожара осложняется отсутствием источника воды, ближайший из них находится в шести километрах от места ЧП. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 28 человек и пять единиц техники.