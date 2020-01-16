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На Ямале загорелся бокс с техникой на площади около тысячи "квадратов"
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РИА Новости

На Ямале загорелся бокс с техникой на площади около тысячи "квадратов"

15:28 16.01.2020 (обновлено: 15:54 16.01.2020)
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© Фото : МЧС ЯНАОВ городе Тарко-Сале, ЯНАО, произошел пожар в арочном боксе. 16 января 2020
В городе Тарко-Сале, ЯНАО, произошел пожар в арочном боксе. 16 января 2020
© Фото : МЧС ЯНАО
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Ангар с техникой загорелся на площади около одной тысячи квадратных метров в Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На площади около 1000 квадратных метров горит арочный бокс, в котором, предположительно, находится техника", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, тушение пожара осложняется отсутствием источника воды, ближайший из них находится в шести километрах от места ЧП. Борьбу с огнем в настоящее время ведут 28 человек и пять единиц техники.
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ЯмалМЧС РФТарко-СалеПроисшествия
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