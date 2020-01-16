Жителя Калмыкии заподозрили в убийстве ребенка-инвалида

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 янв – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Калмыкии, подозреваемого в убийстве пятилетнего ребенка своей сожительницы, который был инвалидом, сообщает СУСК России по республике.
По версии следствия, преступление произошло в ночь на 15 января в доме в поселке Ики-Бурул. "Злоумышленник… будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к пятилетнему ребенку, являющемуся инвалидом детства, нанес ему множественные телесные повреждения в область головы, туловища и конечностей", - говорится в сообщении. Ребенок умер на месте.
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Следователи возбудили уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) в отношении 38-летнего сожителя матери погибшего ребенка.
"В настоящее время подозреваемый задержан… По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, составлен план расследования и даны письменные указания", - отмечает СУСК.
Следователи намерены, в том числе, проверить условия жизни и воспитания ребенка, изучить работу должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.