Жителя Калмыкии заподозрили в убийстве ребенка-инвалида

По версии следствия, преступление произошло в ночь на 15 января в доме в поселке Ики-Бурул. "Злоумышленник… будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к пятилетнему ребенку, являющемуся инвалидом детства, нанес ему множественные телесные повреждения в область головы, туловища и конечностей", - говорится в сообщении. Ребенок умер на месте.