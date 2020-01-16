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Путин рассказал, какие полномочия должны остаться у президента
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РИА Новости

Путин рассказал, какие полномочия должны остаться у президента

15:21 16.01.2020 (обновлено: 17:14 16.01.2020)
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя предлагаемые изменения в Конституцию России, отметил, что при всех изменениях у президента должны сохраниться серьезные полномочия в отстранении тех должностных лиц, которые не справляются со своими обязанностями, а также в связи с утратой доверия.
"Россия должна оставаться в то же время президентской республикой. У президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия", - сказал Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию РФ.
Он добавил, что это "совершенно обязательный императив", в противном случае Россия может полностью превратиться в парламентскую республику, а в том многоконфессиональном и многонациональном государстве, со сложной организацией, с огромной территорией это стало бы "очень серьезным испытанием".
Президент убежден, что этой же позиции придерживаются и члены рабочей группы, и россияне в "в подавляющем большинстве".
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