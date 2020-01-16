Путин рассказал, какие полномочия должны остаться у президента

"Россия должна оставаться в то же время президентской республикой. У президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности и в связи с потерей доверия", - сказал Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию РФ.