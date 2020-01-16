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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2020-01-16T15:33+0300
https://ria.ru/20200116/1563499187.html
Компания из ОЭЗ Москвы построит зарядные станции в Ульяновской области
https://cdn21.img.ria.ru/images/151137/09/1511370969_0:230:2823:1818_1036x0_80_0_0_ed60c7f371e527b8bcbcb7a5d2f71507.jpg
РИА Новости

Компания из ОЭЗ Москвы построит зарядные станции в Ульяновской области

15:17 16.01.2020 (обновлено: 15:33 16.01.2020)
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© РИА Новости / Людмила Попова / Перейти в фотобанкДемонстрация работы зарядной станции для электромобилей
Демонстрация работы зарядной станции для электромобилей
© РИА Новости / Людмила Попова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий компания ABB, расположенная в особой экономической зоне "Технополис "Москва", примет участие в создании зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Ульяновской области, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
ABB — лидер в инновационных технологиях для энергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры, формирующих цифровизацию экономики. ABB имеет 130-летний опыт в развитии инноваций. ABB ведёт бизнес в более чем 100 странах и насчитывает штат, превышающий 147 000 сотрудников.
Соглашение между компанией и областью, подписанное в рамках проходящего в Москве XI Гайдаровского экономического форума, предполагает использование передовых инжиниринговых решений ABB для зарядных станций инновационного транспорта. Кроме того, стороны договорились развивать другие проекты в области цифровизации, автоматизации, электрификации, а также проекты, связанные с иными видами экологического транспорта, отмечается в сообщении.
"В столичной особой экономической зоне сегодня разрабатываются и внедряются новейшие технологические решения для транспортной системы, а действующие на ее территории меры поддержки активно способствуют этому. Сотрудничество компании ABB и Ульяновской области – это шаг в сторону улучшения будущего транспортной отрасли страны", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В свою очередь, руководитель подразделения "Электрооборудование" ABB Александр Прудников отметил, что для компании сотрудничество с Ульяновской областью "станет исключительно успешным" в плане применения инновационных решений для экологического транспорта. Он выразил надежду, что и другие инновационные решения от АВВ найдут применение в регионе.
Небоскребы делового центра Москва-сити
18 декабря 2019, 17:58Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва к 2025 году вдвое увеличит количество компаний-резидентов ОЭЗ
В пресс-службе ДИПП напомнили, что ОЭЗ "Технополис "Москва" является специализированной территорией развития промышленной и технико-внедренческой деятельности столицы. В настоящее время в ОЭЗ работают порядка 140 компаний, 62 из них обладают статусом резидента ОЭЗ и получают ряд преференций от города: налоговые льготы, готовая инженерная инфраструктура, режим свободной таможенной зоны и т.д.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваУльяновская областьЭкономика
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