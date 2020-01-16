Компания из ОЭЗ Москвы построит зарядные станции в Ульяновской области

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий компания ABB, расположенная в особой экономической зоне "Технополис "Москва", примет участие в создании зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий компания ABB, расположенная в особой экономической зоне "Технополис "Москва", примет участие в создании зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Ульяновской области , сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

ABB — лидер в инновационных технологиях для энергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры, формирующих цифровизацию экономики. ABB имеет 130-летний опыт в развитии инноваций. ABB ведёт бизнес в более чем 100 странах и насчитывает штат, превышающий 147 000 сотрудников.

Соглашение между компанией и областью, подписанное в рамках проходящего в Москве XI Гайдаровского экономического форума, предполагает использование передовых инжиниринговых решений ABB для зарядных станций инновационного транспорта. Кроме того, стороны договорились развивать другие проекты в области цифровизации, автоматизации, электрификации, а также проекты, связанные с иными видами экологического транспорта, отмечается в сообщении.

"В столичной особой экономической зоне сегодня разрабатываются и внедряются новейшие технологические решения для транспортной системы, а действующие на ее территории меры поддержки активно способствуют этому. Сотрудничество компании ABB и Ульяновской области – это шаг в сторону улучшения будущего транспортной отрасли страны", – приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

В свою очередь, руководитель подразделения "Электрооборудование" ABB Александр Прудников отметил, что для компании сотрудничество с Ульяновской областью "станет исключительно успешным" в плане применения инновационных решений для экологического транспорта. Он выразил надежду, что и другие инновационные решения от АВВ найдут применение в регионе.