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Мишустин изучит проект о росте выплат обманутым вкладчикам
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РИА Новости

Мишустин изучит проект о росте выплат обманутым вкладчикам

15:11 16.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин сообщил, что изучит законопроект об увеличении страхового возмещения до 10 миллионов рублей обманутым вкладчикам и потом выскажет свое мнение по нему.
В четверг Госдума рассматривает кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. Член фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов указал, что, по некоторым оценкам экспертов, около 30 триллионов рублей находятся "под матрасом дома у граждан России". По словам депутата, одна из причин этого - многочисленные банкротства банков.
"Сотни тысяч обманутых вкладчиков потеряли свои накопления… В первом чтении в Госдуме принят законопроект об увеличении этого страхового возмещения до 10 миллионов рублей для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию", - сказал Нилов, добавив, что "Справедливая Россия" подготовила к нему поправки.
"Я ознакомлюсь с законопроектом, потом выскажу своё отношение", - сказал на это Мишустин, что вызвало аплодисменты депутатов.
В среду ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева, президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Правосудие. Архивное фото
10 февраля 2016, 15:41
Суд отказал обманутым вкладчикам на Кубани в пересмотре делаВкладчики хотят подать кассационную жалобу в президиум краевого суда, так как законодательство признает постановление Конституционного суда новым обстоятельством.
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Михаил МишустинСправедливая РоссияГосдума РФОлег НиловРоссияЭкономика
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