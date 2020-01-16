Мишустин изучит проект о росте выплат обманутым вкладчикам

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин сообщил, что изучит законопроект об увеличении страхового возмещения до 10 миллионов рублей обманутым вкладчикам и потом выскажет свое мнение по нему.
В четверг Госдума рассматривает кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. Член фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов указал, что, по некоторым оценкам экспертов, около 30 триллионов рублей находятся "под матрасом дома у граждан России". По словам депутата, одна из причин этого - многочисленные банкротства банков.
"Сотни тысяч обманутых вкладчиков потеряли свои накопления… В первом чтении в Госдуме принят законопроект об увеличении этого страхового возмещения до 10 миллионов рублей для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию", - сказал Нилов, добавив, что "Справедливая Россия" подготовила к нему поправки.
"Я ознакомлюсь с законопроектом, потом выскажу своё отношение", - сказал на это Мишустин, что вызвало аплодисменты депутатов.
В среду ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева, президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.