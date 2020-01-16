Мишустин изучит проект о росте выплат обманутым вкладчикам

"Сотни тысяч обманутых вкладчиков потеряли свои накопления… В первом чтении в Госдуме принят законопроект об увеличении этого страхового возмещения до 10 миллионов рублей для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию", - сказал Нилов, добавив, что "Справедливая Россия" подготовила к нему поправки.