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Формирование нового правительства
2020-01-16T15:24+0300
https://ria.ru/20200116/1563498818.html
Медведев попросил ЕР поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера
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РИА Новости

Медведев попросил ЕР поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

15:11 16.01.2020 (обновлено: 15:24 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что Дмитрий Медведев в беседе с ним попросил ЕР поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера.
"Сегодня утром рано я разговаривал, у меня состоялся разговор с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который обратился к фракции с предложением, с просьбой поддержать кандидатуру на должность председателя правительства, предложенную нашим национальным лидером, Владимиром Владимировичем Путиным. Фракция "Единая Россия" единогласно приняла решение поддержать кандидатуру Михаила Владимировича Мишустина", - сказал Неверов на пленарном заседании Госдумы.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Вчера, 13:54Формирование нового правительства
Мишустин надеется, что депутаты поддержат его кандидатуру
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинДмитрий МедведевЕдиная РоссияСергей НеверовРоссияПолитика
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