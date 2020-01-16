Медведев попросил ЕР поддержать кандидатуру Мишустина на пост премьера

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что Дмитрий Медведев в беседе с ним попросил ЕР поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера.
"Сегодня утром рано я разговаривал, у меня состоялся разговор с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который обратился к фракции с предложением, с просьбой поддержать кандидатуру на должность председателя правительства, предложенную нашим национальным лидером, Владимиром Владимировичем Путиным. Фракция "Единая Россия" единогласно приняла решение поддержать кандидатуру Михаила Владимировича Мишустина", - сказал Неверов на пленарном заседании Госдумы.