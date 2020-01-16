Греф счел необходимым поднять тему отмены сделок со следствием

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым поднять тему отмены сделок со следствием в России, в противном случае доверие к правоохранительной системе восстановить будет невозможно.
Такое заявление он сделал во время дискуссии на тему "Доверие как фактор и инструмент экономического развития", начал выступления с "дилеммы заключенного".
Он выразил обеспокоенность тем, что в России невиновные, которые не признают вины, получают "самые высокие сроки", в отличие от виновных, которые "первые оговаривают соучастника по преступлению", поскольку им выгодно это сделать.
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По его словам, до 80% уголовных дел заканчивается сделкой со следствием, однако "в условиях российской культуры это применять нельзя".
"Это серьезнейшая законодательная проблема, которая должна быть решена. И те люди, которые когда-то этот механизм написали в российском законодательстве, они точно не понимали, что такое "дилемма заключенного", — считает глава Сбербанка.
Согласно статьям 61 и 62 Уголовного кодекса, в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств (явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастников преступления, розыску имущества, добытого при преступлении) срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей кодекса.