Греф счел необходимым поднять тему отмены сделок со следствием

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава Сбербанка Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым поднять тему отмены сделок со следствием в России, в противном случае доверие к правоохранительной системе восстановить будет невозможно.

Такое заявление он сделал во время дискуссии на тему "Доверие как фактор и инструмент экономического развития", начал выступления с "дилеммы заключенного".

Он выразил обеспокоенность тем, что в России невиновные, которые не признают вины, получают "самые высокие сроки", в отличие от виновных, которые "первые оговаривают соучастника по преступлению", поскольку им выгодно это сделать.

По его словам, до 80% уголовных дел заканчивается сделкой со следствием, однако "в условиях российской культуры это применять нельзя".

"Это серьезнейшая законодательная проблема, которая должна быть решена. И те люди, которые когда-то этот механизм написали в российском законодательстве, они точно не понимали, что такое "дилемма заключенного", — считает глава Сбербанка.