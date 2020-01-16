МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в США

Также в министерстве предупредили о продолжающихся обильных осадках в Индонезии, которые привели к наводнению в городе Самаринда провинции Восточный Калимантан, повреждениям жилой и транспортной инфраструктуры. В ведомстве сообщили, что проводится эвакуация населения, наблюдаются сбои в электроснабжении.

В Казахстане в связи со сложными метеоусловиями (снежные заносы, плохая видимость на дорогах) ограничено движение на участках автодорог в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях, в том числе на трассах Кызылорда – Павлодар и Алма-Ата – Екатеринбург, добавили в министерстве.