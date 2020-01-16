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МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в США
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РИА Новости

МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в США

15:07 16.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. МИД РФ предупредил россиян о сложных метеоусловиях, обильных осадках и снежных заносах в нескольких американских штатах.
"США – 16-18 января сложные метеоусловия ожидаются в штатах Калифорния, Вашингтон и Орегон; обильные осадки; в горных районах снежные заносы; перекрытие дорог; ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.
Также в министерстве предупредили о продолжающихся обильных осадках в Индонезии, которые привели к наводнению в городе Самаринда провинции Восточный Калимантан, повреждениям жилой и транспортной инфраструктуры. В ведомстве сообщили, что проводится эвакуация населения, наблюдаются сбои в электроснабжении.
В Казахстане в связи со сложными метеоусловиями (снежные заносы, плохая видимость на дорогах) ограничено движение на участках автодорог в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях, в том числе на трассах Кызылорда – Павлодар и Алма-Ата – Екатеринбург, добавили в министерстве.
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