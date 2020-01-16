Мишустин: при реализации нацпроектов важно обеспечить диалог с людьми

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что при реализации национальных проектов необходимо наладить диалог с россиянами.
"У нас есть замечательные примеры в регионах - хочу опираться на наших губернаторов, на регионы для того, чтобы реально увидеть, почему не идут нацпроекты, ну и, наконец, обеспечить диалог с людьми. Очень важно, чтобы мы слышали, что случилось, а что - нет", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме в ходе рассмотрения его кандидатуры на пост премьера.
"По нацпроектам: не так просто с таким объемами финансов - простите, говорю это по прежней работе - конечно, все организовать очень быстро", - добавил он.
"Я принимал участие в работе по нацпроектам, поверьте, правительство очень старалось, чтобы все было сделано качественно, эффективно, но сегодня нужно, конечно, убирать излишнюю бюрократизацию, разбираться - инвентаризацию делать - почему не случилось так быстро то, что было обещано, и масштабировать лучшие решения региональные на федеральный уровень", - сказал Мишустин.