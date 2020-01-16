Мишустин: при реализации нацпроектов важно обеспечить диалог с людьми

"У нас есть замечательные примеры в регионах - хочу опираться на наших губернаторов, на регионы для того, чтобы реально увидеть, почему не идут нацпроекты, ну и, наконец, обеспечить диалог с людьми. Очень важно, чтобы мы слышали, что случилось, а что - нет", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме в ходе рассмотрения его кандидатуры на пост премьера.