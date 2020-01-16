Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-16T15:04+0300
https://ria.ru/20200116/1563498400.html
Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля в 2020 году
https://cdn23.img.ria.ru/images/152671/99/1526719927_0:0:3456:1944_1036x0_80_0_0_383cd1b769df17539ed8f109e80ab463.jpg
РИА Новости

Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля в 2020 году

15:04 16.01.2020
60
© AP Photo / Invision/ Joel C RyanАвстралийская актриса Кейт Бланшетт
Австралийская актриса Кейт Бланшетт
© AP Photo / Invision/ Joel C Ryan
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Обладательница "Оскара", актриса и продюсер Кейт Бланшетт возглавит международное жюри 77-го Венецианского кинофестиваля в 2020 году, сообщает пресс-служба смотра.
Ежегодно в начале осени на итальянском острове Лидо проходит старейший международный кинофестиваль, который в этом году откроется второго и продлится до 12 сентября. Жюри возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.
"Каждый год я внимательно изучаю программу Венецианского кинофестиваля, и каждый год она удивляет меня своей самобытностью. Этот смотр является одним из самых атмосферных в мире... Быть президентом жюри в этом году для меня привилегия и удовольствие", - сказала Бланшетт, чьи слова приводит пресс-служба.
Актриса Кейт Бланшетт является лауреатом двух премий "Оскар", трех "Золотых глобусов" и множества других наград. Она исполнила роли в таких картинах, как "Елизавета", "Властелин колец", "Жасмин", "Кэрол" и других, а также играла в театре.
Австралийская актриса Кейт Бланшетт
14 августа 2019, 19:08Культура
Кейт Бланшетт заявила о намерении завершить актерскую карьеру
100000
КультураКино и сериалыНовости культурыКейт БланшеттВенецианский кинофестиваль
Рекомендуем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:35В Петербурге четыре суда эвакуируют из-за сообщений о минировании
09:30На Сахалине завели дело против капитана задержанного японского судна
09:30В Ивановской области перевернулся автобус
09:27В Саратовской области четыре человека погибли и пять пострадали в ДТП
09:25В Госдуме началась встреча фракции ЕР с Мишустиным
09:21Эксперты спрогнозировали рост цен на недвижимость в России
09:18СССР помогал после войны возродить Польшу, заявил разведчик Ботян
09:16На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за метели
09:15В Омской области две иномарки врезались в автомобиль полиции
09:13В Москве суд продлил на три месяца арест адвоката Хасавова
09:09В Оренбургской области выяснят обстоятельства гибели шахтера
09:08Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
09:07Разведчик рассказал, как польские провокаторы хотели убить его группу
09:05Роскачество нашло в черном перце кишечную палочку и плесень
09:00Елена Воробей сломала руку во время концерта
08:55В Татарстане проверяют жалобы на домогательства в детском приюте
08:45Опубликовано видео с места стрельбы в здании новокузнецкого суда
08:32Володин проводит встречу с Мишустиным
08:30Любая нефть для Белоруссии будет дороже российской, заявил эксперт
08:24СК переквалифицирует действия стрелявшего в новокузнецком суде
Лента новостейМолния