Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля в 2020 году

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Обладательница "Оскара", актриса и продюсер Кейт Бланшетт возглавит международное жюри 77-го Венецианского кинофестиваля в 2020 году, сообщает пресс-служба смотра.

Ежегодно в начале осени на итальянском острове Лидо проходит старейший международный кинофестиваль, который в этом году откроется второго и продлится до 12 сентября. Жюри возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.

"Каждый год я внимательно изучаю программу Венецианского кинофестиваля, и каждый год она удивляет меня своей самобытностью. Этот смотр является одним из самых атмосферных в мире... Быть президентом жюри в этом году для меня привилегия и удовольствие", - сказала Бланшетт, чьи слова приводит пресс-служба.