Мишустин: новому правительству надо сосредоточиться на нацпроектах

"Мы также должны, конечно, сосредоточиться на качественной реализации нацпроектов - они для этого и были придуманы, для стимулирования также инвестиционного роста; кроме этого - тратить, возможно, деньги Фонда национального благосостояния на вложения в инфраструктуру окупаемую", - сказал Мишустин в четверг, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе рассмотрения его кандидатуры на заседании нижней палаты.