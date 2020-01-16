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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T15:30+0300
https://ria.ru/20200116/1563497798.html
Матвиенко назвала возможные сроки внесения поправок в Конституцию
https://cdn21.img.ria.ru/images/156295/02/1562950273_0:164:3043:1876_1036x0_80_0_0_191f00522242ee114cf71512d8139d5d.jpg
РИА Новости

Матвиенко назвала возможные сроки внесения поправок в Конституцию

14:55 16.01.2020 (обновлено: 15:30 16.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Изменения в Конституцию РФ могут быть приняты до конца весенней сессии, заявила журналистам в четверг спикер Соевта Федерации Валентина Матвиенко.
"До конца весенней сессии мы эту работу планируем завершить", - сказала спикер, отвечая на вопросы журналистов.
По ее словам, это позволит работать уже в новом правовом поле.
Матвиенко подчеркнула, что будет проведено общероссийское голосование по предложенным президентом изменениям в Конституцию, отметив, что они "не затрагивают фундаментальных основ Конституции". При этом она отметила, что президент посчитал важным услышать мнение людей.
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По словам сенатора, общероссийское голосование "позволит услышать позицию наших граждан, поддержку или замечания", оно "поставит точку и будет решающим уже в окончательном одобрении этого документа".
В рабочей группе по разработке предложений о внесении поправок в Конституцию представлены многие известные общественные деятели, лидеры общественного мнения, сказала Матвиенко.
"Все разумные предложения, новые идеи будут учитываться при доработке законопроекта", - заключила она.
Президент РФ Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, и указал на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета. Путин также отметил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
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15 января, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
2702018
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