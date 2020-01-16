Матвиенко назвала возможные сроки внесения поправок в Конституцию

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Изменения в Конституцию РФ могут быть приняты до конца весенней сессии, заявила журналистам в четверг спикер Соевта Федерации Изменения в Конституцию РФ могут быть приняты до конца весенней сессии, заявила журналистам в четверг спикер Соевта Федерации Валентина Матвиенко

"До конца весенней сессии мы эту работу планируем завершить", - сказала спикер, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, это позволит работать уже в новом правовом поле.

Матвиенко подчеркнула, что будет проведено общероссийское голосование по предложенным президентом изменениям в Конституцию, отметив, что они "не затрагивают фундаментальных основ Конституции". При этом она отметила, что президент посчитал важным услышать мнение людей.

По словам сенатора, общероссийское голосование "позволит услышать позицию наших граждан, поддержку или замечания", оно "поставит точку и будет решающим уже в окончательном одобрении этого документа".

В рабочей группе по разработке предложений о внесении поправок в Конституцию представлены многие известные общественные деятели, лидеры общественного мнения, сказала Матвиенко.

"Все разумные предложения, новые идеи будут учитываться при доработке законопроекта", - заключила она.