Путин заявил, что в поправках нужно "выверять все до запятой"

"Эта работа требует высочайшего правового и юридического профессионализма, четкости, выверенности по сути каждого слова, каждой буквы, а может быть, и даже каждой запятой. Нам нужно сохранить стройность нашей конституции, единства ее правовой ткани, исходить из того, что конституция – это документ прямого действия, и все новации призваны развивать и укреплять ее потенциал", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений по изменению конституции.