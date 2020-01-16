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2020-01-16T17:11+0300
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Путин заявил, что в поправках нужно "выверять все до запятой"
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РИА Новости

Путин заявил, что в поправках нужно "выверять все до запятой"

14:54 16.01.2020 (обновлено: 17:11 16.01.2020)
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что над проектом поправок в конституцию нужна серьезная работа, требуется тщательная экспертиза, нужно сохранить единство правовой ткани документа, выверять все, вплоть до запятой.
"Эта работа требует высочайшего правового и юридического профессионализма, четкости, выверенности по сути каждого слова, каждой буквы, а может быть, и даже каждой запятой. Нам нужно сохранить стройность нашей конституции, единства ее правовой ткани, исходить из того, что конституция – это документ прямого действия, и все новации призваны развивать и укреплять ее потенциал", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений по изменению конституции.
Он отметил, что задачами рабочей группы, которая собралась в четверг впервые, будет организация системы работы над проектами поправок, и над теми предложениями, которые уже прозвучали и, убежден президент, еще поступят на рассмотрение.
"Очень важна их тщательная правовая экспертиза. На голосовании должны быть вынесены отточенные и по смыслу и по форме правовые формулировки, решающее слово, конечно, как я уже и говорил вчера, - за гражданами России", - подчеркнул глава государства.
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Конституция РФВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
еще бы запрет на смертную казнь для всякого рода убийц и извращенцев, а так же казнокрадов в особо крупом отменили бы. цены бы не было.
16 января, 15:51
ZtZoleg true
20711730
он только забыл что то что он собрался править, не может быть исправлено никем кроме конституционного собрания. Захватил власть, удерживает ее и правит под себя конституцию как хочет...
16 января, 16:24
tthatsmeprivate
1920015
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