МАК назвал причину ЧП с самолетом "ЮТэйр" в Сочи в 2018 году

В сентябре 2018 года в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр ", следовавший рейсом Москва-Сочи , после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта.
27 декабря 2019, 10:28Названы возможные причины выкатывания самолета в Шереметьево
"К выкатыванию воздушного судна за пределы ВПП, его разрушению и пожару привели следующие факторы: неоднократное игнорирование экипажем предупреждений бортовых систем о сдвиге ветра, что при попадании в горизонтальный сдвиг ветра (со встречного на попутный) на малой высоте привело к приземлению на удалении 1285 м от входного торца ВПП (с перелетом 385 м от зоны точного приземления) на повышенной приборной скорости и с попутной составляющей ветра", - говорится в отчете.
"Выполнение посадки на ВПП, средний нормативный коэффициент сцепления которой, согласно расчетам, был менее 0.3, что не позволяло выполнять посадку согласно действующим нормативным документам", - отмечает МАК.
15 августа 2019, 08:39ЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах
Комитет считает, что своими действиями в условиях сдвига ветра экипаж нарушил положения руководства по летной эксплуатации самолета и руководство по производству полетов авиакомпании. Среди способствовавших инциденту факторов МАК назвал использование автопилота при сдвиге ветра, недостаточную профилактическую работу в авиакомпании после выявления предыдущих случаев несвоевременной реакции экипажей на сигнализацию о таких сдвигах, недостаточную подготовку экипажа.
Также МАК отметил "повышенное психоэмоциональное состояние" и индивидуально-психологические особенности экипажа, неэффективное торможение и невыполнение аэродромной службой требований о необходимости проверки состояния ВПП после выпадения ливневых осадков, что привело к передаче неверных значений нормативного коэффициента сцепления экипажу.
3 марта 2019, 05:47Названа возможная причина выкатывания самолета за пределы ВПП в "Пулково"