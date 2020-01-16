Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-16T15:33+0300
https://ria.ru/20200116/1563497675.html
МАК назвал причину ЧП с самолетом "ЮТэйр" в Сочи в 2018 году
https://cdn21.img.ria.ru/images/152766/55/1527665555_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_901ecd4fa699f03d7a6f25b994e8e18d.jpg
РИА Новости

МАК назвал причину ЧП с самолетом "ЮТэйр" в Сочи в 2018 году

14:53 16.01.2020 (обновлено: 15:33 16.01.2020)
8497
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, совершивший аварийную посадку в Сочи. 1 сентября 2018
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, совершивший аварийную посадку в Сочи. 1 сентября 2018
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Utair, совершивший аварийную посадку в Сочи. 1 сентября 2018 . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Самолет "ЮТэйр" скатился в реку в Сочи в 2018 году из-за игнорирования экипажем предупреждений бортовых систем и посадки на неподходящую ВПП, следует из окончательного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
В сентябре 2018 года в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр ", следовавший рейсом Москва-Сочи , после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в русло реки. В результате разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта.
Терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
27 декабря 2019, 10:28
Названы возможные причины выкатывания самолета в Шереметьево
"К выкатыванию воздушного судна за пределы ВПП, его разрушению и пожару привели следующие факторы: неоднократное игнорирование экипажем предупреждений бортовых систем о сдвиге ветра, что при попадании в горизонтальный сдвиг ветра (со встречного на попутный) на малой высоте привело к приземлению на удалении 1285 м от входного торца ВПП (с перелетом 385 м от зоны точного приземления) на повышенной приборной скорости и с попутной составляющей ветра", - говорится в отчете.
"Выполнение посадки на ВПП, средний нормативный коэффициент сцепления которой, согласно расчетам, был менее 0.3, что не позволяло выполнять посадку согласно действующим нормативным документам", - отмечает МАК.
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
15 августа 2019, 08:39
ЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах
Комитет считает, что своими действиями в условиях сдвига ветра экипаж нарушил положения руководства по летной эксплуатации самолета и руководство по производству полетов авиакомпании. Среди способствовавших инциденту факторов МАК назвал использование автопилота при сдвиге ветра, недостаточную профилактическую работу в авиакомпании после выявления предыдущих случаев несвоевременной реакции экипажей на сигнализацию о таких сдвигах, недостаточную подготовку экипажа.
Также МАК отметил "повышенное психоэмоциональное состояние" и индивидуально-психологические особенности экипажа, неэффективное торможение и невыполнение аэродромной службой требований о необходимости проверки состояния ВПП после выпадения ливневых осадков, что привело к передаче неверных значений нормативного коэффициента сцепления экипажу.
Терминал аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
3 марта 2019, 05:47
Названа возможная причина выкатывания самолета за пределы ВПП в "Пулково"
304535
Обсудить 1
Boeing 737-800Межгосударственный авиационный комитетЮТэйрСочиРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Место незапланированной посадки самолета авиакомпании Ираэро Sukhoi Superjet 100 на недействующую ВПП Домодедово
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Геннадий Зюганов
Зюганов объяснил отказ КПРФ поддержать кандидатуру Мишустина
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Опубликованы кадры с места посадки SSJ-100 на недействующую полосу
Опубликованы кадры с места посадки SSJ100 на недействующую полосу
Телеведущий Иван Ургант
Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства
Путин о приоритете Конституции над мировым правом
Путин прокомментировал идею приоритета Конституции над мировым правом
Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета
Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета
Фотография кошки, выставленной на продажу на сайте Avito за 20 миллионов рублей
Житель Новороссийска продает "уникальную" кошку за 20 миллионов рублей
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко назвала возможные сроки внесения поправок в Конституцию
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Путин о необходимости поправок в Конституцию
Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Руки в наручниках
На Кубани юрист убила клиентку, обвинившую ее в мошенничестве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:07Пэрис Хилтон пытается готовить в новом кулинарном шоу на YouTube
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
Лента новостейМолния