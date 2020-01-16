МАК назвал причину ЧП с самолетом "ЮТэйр" в Сочи в 2018 году

"К выкатыванию воздушного судна за пределы ВПП, его разрушению и пожару привели следующие факторы: неоднократное игнорирование экипажем предупреждений бортовых систем о сдвиге ветра, что при попадании в горизонтальный сдвиг ветра (со встречного на попутный) на малой высоте привело к приземлению на удалении 1285 м от входного торца ВПП (с перелетом 385 м от зоны точного приземления) на повышенной приборной скорости и с попутной составляющей ветра", - говорится в отчете.