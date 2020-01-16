В Башкирии на педиатра завели дело после смерти пациентки от пневмонии

"Комиссия судебно-медицинских экспертов установила, что врачом-педиатром, несмотря на выявленное у пациентки состояние средней тяжести, не было принято решение об ее госпитализации, а также не были проведены диагностические мероприятия, которые позволили бы выявить имеющееся осложнение основного заболевания – пневмонии, что повлекло развитие шока тяжелой степени и, как следствие, последующую смерть девушки", - говорится в сообщении башкирского следкома.