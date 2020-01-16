В Башкирии на педиатра завели дело после смерти пациентки от пневмонии

УФА, 16 янв - РИА Новости. Следствие направило в суд уголовное дело против сельского педиатра в Башкирии, обвиняемого в причинении смерти несовершеннолетней девушке, которая скончалась от пневмонии, сообщили в СУСК РФ по республике.
Фигурантом уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" стал 31-летний врач-педиатр Толбазинской центральной районной больницы.
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Ранее следствие сообщало, что в феврале 2019 года в больницу была доставлена 16-летняя жительница Аургазинского района с жалобами на температуру и озноб. Отмечалось, что дежурный врач-педиатр, проведя осмотр, поставил диагноз "острое респираторное заболевание", назначил лечение и отправил девушку домой, однако дома состояние девушки ухудшилось, и на следующей день ее повезли обратно в больницу, по дороге она скончалась в автомобиле.
"Комиссия судебно-медицинских экспертов установила, что врачом-педиатром, несмотря на выявленное у пациентки состояние средней тяжести, не было принято решение об ее госпитализации, а также не были проведены диагностические мероприятия, которые позволили бы выявить имеющееся осложнение основного заболевания – пневмонии, что повлекло развитие шока тяжелой степени и, как следствие, последующую смерть девушки", - говорится в сообщении башкирского следкома.
Ведомство отмечает, что в ходе следствия врач не признал вину в предъявленном обвинении.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу", - информирует региональное СУСК РФ.