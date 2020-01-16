Путин прокомментировал идею приоритета Конституции над мировым правом

НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что с обеспечением приоритета Конституции РФ над мировым правом Россия ничем не будет отличаться от других государств, уже давно принявших аналогичные решения.

"Чрезвычайно важно – и здесь хочу заверить вас – мы ничем не будем отличаться от других государств мира, которые давно приняли такие решения, и прямо и без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует все, что не противоречит их основному закону", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по внесению предложений к изменению конституции.

Глава государства пояснил, что это не означает, что Россия уклоняется от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других ее законов.

"Если договор, какой бы то ни было, противоречит конституции, он и заключаться не должен, а если он был заключен и мы обнаружили, что там есть нарушение конституции, - он не будет действовать на территории Российской Федерации", - подчеркнул президент.