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Путин прокомментировал идею приоритета Конституции над мировым правом
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РИА Новости

Путин прокомментировал идею приоритета Конституции над мировым правом

14:46 16.01.2020 (обновлено: 18:26 16.01.2020)
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с обеспечением приоритета Конституции РФ над мировым правом Россия ничем не будет отличаться от других государств, уже давно принявших аналогичные решения.
"Чрезвычайно важно – и здесь хочу заверить вас – мы ничем не будем отличаться от других государств мира, которые давно приняли такие решения, и прямо и без всяких обиняков, без всякого стеснения прописали, что на территории их страны действует все, что не противоречит их основному закону", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по внесению предложений к изменению конституции.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Вчера, 13:55Послание президента России Федеральному собранию
Толстой оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
Глава государства пояснил, что это не означает, что Россия уклоняется от ситуации, когда международный договор имеет приоритетное значение в отношении других ее законов.
"Если договор, какой бы то ни было, противоречит конституции, он и заключаться не должен, а если он был заключен и мы обнаружили, что там есть нарушение конституции, - он не будет действовать на территории Российской Федерации", - подчеркнул президент.
Президент РФ Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством, и указал на необходимость закрепить в ней статус и роль Госсовета. Путин также отметил, что необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Вчера, 12:02Послание президента России Федеральному собранию
Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
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РоссияВладимир ПутинПолитика
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