Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.

"Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства", — сказал он.

По мнению главы государства, с введением этих поправок Россия, оставаясь президентской республикой, станет более открытой.

"И значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается", — добавил Путин.

Однако у президента должны сохраниться серьезные полномочия в том, что касается отстранения от должности тех, кто нарушает закон, недобросовестно исполняет обязанности или потерял доверие, продолжил глава государства. По его словам, это "совершенно обязательный императив", иначе Россия может полностью превратиться в парламентскую республику, а в многонациональной и многоконфессиональной стране со сложной организацией и огромной территорией это станет "очень серьезным испытанием".

Президент подчеркнул, что над проектом поправок нужна серьезная работа, все должно быть "выверено до запятой".