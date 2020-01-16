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2020-01-16T20:44+0300
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Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию
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РИА Новости

Путин объяснил суть предлагаемых поправок в Конституцию

14:46 16.01.2020 (обновлено: 20:44 16.01.2020)
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
"Смысл этих поправок — обеспечить дальнейшее развитие России как правового, социального государства, повысить эффективность деятельности институтов нашей страны, укрепить роль гражданского общества, политических партий, наших регионов в выработке важнейших решений, в развитии нашего государства", — сказал он.
По мнению главы государства, с введением этих поправок Россия, оставаясь президентской республикой, станет более открытой.
"И значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается", — добавил Путин.
Конституция Российской Федерации. 1993 год
Вчера, 12:13Сказано в эфире
Внесение поправок в Конституцию. Чего ждут участники рабочей группы?Первое совещание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию намечено на 17 января. Члены рабочей группы поделились с радио Sputnik своими ожиданиями.
Однако у президента должны сохраниться серьезные полномочия в том, что касается отстранения от должности тех, кто нарушает закон, недобросовестно исполняет обязанности или потерял доверие, продолжил глава государства. По его словам, это "совершенно обязательный императив", иначе Россия может полностью превратиться в парламентскую республику, а в многонациональной и многоконфессиональной стране со сложной организацией и огромной территорией это станет "очень серьезным испытанием".
Президент подчеркнул, что над проектом поправок нужна серьезная работа, все должно быть "выверено до запятой".
Накануне Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором заявил, что настало время внести в Основной закон некоторые поправки. Так, в частности, он отметил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством. Кроме того, он предложил закрепить в ней статус и роль Госсовета, а также принципы единой системы публичной власти.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Вчера, 12:02Послание президента России Федеральному собранию
Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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