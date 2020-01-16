Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета

"Что касается Государственного Совета, хотел бы прокомментировать. У нас есть верхняя палата Федерального собрания, всегда было так, и сегодня она является палатой регионов, и здесь нам тоже нужно очень аккуратно действовать. Нельзя создавать вторую палату регионов, и это тонкая работа. Нужно внимательно отнестись к тому, как мы пропишем в законе Государственный Совет, его прерогативы", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по работе над изменениями в Конституцию.