Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета

НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя изменения в Конституцию России, касающиеся статуса Госсовета, заявил, что нужно внимательно отнестись к формулировкам, нельзя создавать новую палату регионов.
"Что касается Государственного Совета, хотел бы прокомментировать. У нас есть верхняя палата Федерального собрания, всегда было так, и сегодня она является палатой регионов, и здесь нам тоже нужно очень аккуратно действовать. Нельзя создавать вторую палату регионов, и это тонкая работа. Нужно внимательно отнестись к тому, как мы пропишем в законе Государственный Совет, его прерогативы", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по работе над изменениями в Конституцию.