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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T16:56+0300
https://ria.ru/20200116/1563497177.html
Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета
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РИА Новости

Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета

14:45 16.01.2020 (обновлено: 16:56 16.01.2020)
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя изменения в Конституцию России, касающиеся статуса Госсовета, заявил, что нужно внимательно отнестись к формулировкам, нельзя создавать новую палату регионов.
"Что касается Государственного Совета, хотел бы прокомментировать. У нас есть верхняя палата Федерального собрания, всегда было так, и сегодня она является палатой регионов, и здесь нам тоже нужно очень аккуратно действовать. Нельзя создавать вторую палату регионов, и это тонкая работа. Нужно внимательно отнестись к тому, как мы пропишем в законе Государственный Совет, его прерогативы", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по работе над изменениями в Конституцию.
Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 17:47
Революция сверху. Суть предложенных Путиным изменений в Конституцию
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияПолитика
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