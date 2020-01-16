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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-16T17:05+0300
https://ria.ru/20200116/1563497013.html
Путин назвал связку парламента с правительством востребованной
https://cdn24.img.ria.ru/images/156350/57/1563505704_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_af96e971475950f97c401b22a1c10334.jpg
РИА Новости

Путин назвал связку парламента с правительством востребованной

14:44 16.01.2020 (обновлено: 17:05 16.01.2020)
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НОВО-ОГАРЕВО, 16 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, комментируя предложения по изменению Конституции, заявил, что с их введением Россия, оставаясь президентской республикой, станет более открытой, значение и ответственность парламента возрастут, он также считает, что связка парламента с правительством востребована в сегодняшних реалиях.
"Россия, оставаясь президентской республикой, все-таки становится более открытой, и значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по внесению предложений по изменению Конституции РФ.
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Он добавил, что парламент будет нести ответственность не только за назначенных министров и заместителей, и самого председателя правительства, но и за ту работу, которую они проводят, за политику, которую проводит правительство.
"Такая более тесная связка между парламентом и правительством, мне кажется, уже востребована", - заявил Путин.
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
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Послание президента России Федеральному собраниюГосдума РФПравительство РФРоссияВладимир ПутинПолитика
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