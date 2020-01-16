Путин назвал связку парламента с правительством востребованной

"Россия, оставаясь президентской республикой, все-таки становится более открытой, и значение парламента повышается, и взаимодействие парламента с правительством усиливается", - сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по внесению предложений по изменению Конституции РФ.

Он добавил, что парламент будет нести ответственность не только за назначенных министров и заместителей, и самого председателя правительства, но и за ту работу, которую они проводят, за политику, которую проводит правительство.