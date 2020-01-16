Эксперт: рубль скорее ослабнет до 200 за доллар, чем укрепится до 40

Алексей Ведев во время интервью в радиорубке Sputnik на площадке Х-го Гайдаровского форума. 16 января 2020

Алексей Ведев во время интервью в радиорубке Sputnik на площадке Х-го Гайдаровского форума. 16 января 2020

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Финансовые власти Финансовые власти РФ скорее подталкивают рубль к резкому ослаблению, чем к укреплению, тем самым ведут опасную игру: девальвационные ожидания бизнеса и населения вряд ли простистимулируют экономическую активность, заявил заведующий Лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев

Ведев с августа 2014 по февраль 2017 года занимал пост замминистра экономического развития РФ, курировал, в частности, макроэкономическое прогнозирование.

"Конечно же, участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса в одну сторону - в сторону 200 рублей за доллар, это возможно. В сторону 40 рублей за доллар - невозможно. Когда хозяйствующие субъекты испытывают такие девальвационные ожидания понятно, что о каком-то стимулировании экономической активности не приходится говорить", - сказал Ведев в ходе Гайдаровского форума.

"Я думаю, что бюджетное правило и обменный курс - на мой взгляд, в последние два три года идёт опасная игра в слабый рубль. Есть некая гипотеза "слабый рубль - хорош для экономики" - я думаю, что это утверждение ложное. Абсолютно складываются две группы экономических агентов - участников народно-хозяйственных деятельности: одним - хорош, другим - он плох", - отметил он.