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Эксперт: рубль скорее ослабнет до 200 за доллар, чем укрепится до 40
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РИА Новости

Эксперт: рубль скорее ослабнет до 200 за доллар, чем укрепится до 40

14:40 16.01.2020 (обновлено: 18:29 16.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Ведев во время интервью в радиорубке Sputnik на площадке Х-го Гайдаровского форума. 16 января 2020
Алексей Ведев во время интервью в радиорубке Sputnik на площадке Х-го Гайдаровского форума. 16 января 2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Алексей Ведев во время интервью в радиорубке Sputnik на площадке Х-го Гайдаровского форума. 16 января 2020
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Финансовые власти РФ скорее подталкивают рубль к резкому ослаблению, чем к укреплению, тем самым ведут опасную игру: девальвационные ожидания бизнеса и населения вряд ли простистимулируют экономическую активность, заявил заведующий Лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Ведев с августа 2014 по февраль 2017 года занимал пост замминистра экономического развития РФ, курировал, в частности, макроэкономическое прогнозирование.
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"Конечно же, участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса в одну сторону - в сторону 200 рублей за доллар, это возможно. В сторону 40 рублей за доллар - невозможно. Когда хозяйствующие субъекты испытывают такие девальвационные ожидания понятно, что о каком-то стимулировании экономической активности не приходится говорить", - сказал Ведев в ходе Гайдаровского форума.
"Я думаю, что бюджетное правило и обменный курс - на мой взгляд, в последние два три года идёт опасная игра в слабый рубль. Есть некая гипотеза "слабый рубль - хорош для экономики" - я думаю, что это утверждение ложное. Абсолютно складываются две группы экономических агентов - участников народно-хозяйственных деятельности: одним - хорош, другим - он плох", - отметил он.
Комментируя политику инфляционного таргетирования, которую ведет Банк России, экономист указал, что по факту ЦБ таргетирует инфляцию, а Минфин через бюджетное правило таргетирует обменный курс. "Например, в 2018 году отток капитала составил 7 миллиардов долларов, приблизительно, и это якобы влияло на обесценивание рубля. А Минфин, согласно бюджетному правилу, купил 70 миллиардов, то есть в 10 раз больше - основной спрос на иностранную валюту предъявляет Минфин. На мой взгляд, это опасная игра", - посетовал Ведев.
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Динамика курсов валютАлексей ВедевЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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