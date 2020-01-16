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Мишустин призвал вернуть доверие между властью и бизнесом
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РИА Новости

Мишустин призвал вернуть доверие между властью и бизнесом

14:39 16.01.2020 (обновлено: 14:57 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом, подчеркнув, что если есть лишнее давление, нужно понять, какое.
"Для того чтобы дальше развиваться и дальше обеспечить рост ВВП, необходимо, в первую очередь, стимулировать рост инвестиций... вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом, серьезно поговорить о том, что мешает, убрать издержки и излишнее давление. Если оно есть, надо понять, какое. Нужно отличить то, что реально сдерживает рост заработных плат, и ситуацию, когда создается добавленная стоимость, от того, что просто, к сожалению, еще нет места для нового бизнеса", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе рассмотрения его кандидатуры на пост премьера.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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