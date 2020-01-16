Мишустин призвал вернуть доверие между властью и бизнесом

"Для того чтобы дальше развиваться и дальше обеспечить рост ВВП, необходимо, в первую очередь, стимулировать рост инвестиций... вернуть, может быть, утраченное доверие между властью и бизнесом, серьезно поговорить о том, что мешает, убрать издержки и излишнее давление. Если оно есть, надо понять, какое. Нужно отличить то, что реально сдерживает рост заработных плат, и ситуацию, когда создается добавленная стоимость, от того, что просто, к сожалению, еще нет места для нового бизнеса", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в ходе рассмотрения его кандидатуры на пост премьера.