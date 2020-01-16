Главой Минздрава Подмосковья стала Светлана Стригункова

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министром здравоохранения Московской области назначена Светлана Стригункова, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
До сегодняшнего дня Стригункова занимала должность первого заместителя министра.
В ноябре 2019 года занимавшая должность главы Минздрава региона Татьяна Мухтасарова покинула свою должность перейдя на работу в ВЭБ.РФ на должность вице-президента по вопросам здравоохранения. Ранее исполняющей обязанности министра была Екатерина Огнева.