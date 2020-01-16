Главой Минздрава Подмосковья стала Светлана Стригункова

В ноябре 2019 года занимавшая должность главы Минздрава региона Татьяна Мухтасарова покинула свою должность перейдя на работу в ВЭБ.РФ на должность вице-президента по вопросам здравоохранения. Ранее исполняющей обязанности министра была Екатерина Огнева.