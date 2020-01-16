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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-01-16T14:49+0300
https://ria.ru/20200116/1563496782.html
Главой Минздрава Подмосковья стала Светлана Стригункова
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/39750/87/397508714_0:0:2733:1537_1036x0_80_0_0_cb2a1b80ed8312ed0748b45c1bd66861.jpg
РИА Новости

Главой Минздрава Подмосковья стала Светлана Стригункова

14:39 16.01.2020 (обновлено: 14:49 16.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Министром здравоохранения Московской области назначена Светлана Стригункова, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
До сегодняшнего дня Стригункова занимала должность первого заместителя министра.
В ноябре 2019 года занимавшая должность главы Минздрава региона Татьяна Мухтасарова покинула свою должность перейдя на работу в ВЭБ.РФ на должность вице-президента по вопросам здравоохранения. Ранее исполняющей обязанности министра была Екатерина Огнева.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьОбщество
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