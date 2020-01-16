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Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-16T14:35+0300
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Спикер закса Ленобласти поможет в работе над изменениями Конституции
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РИА Новости

Спикер закса Ленобласти поможет в работе над изменениями Конституции

14:35 16.01.2020
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, включенный в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет важный вклад в эту работу, так как является одним из опытнейших региональных политиков, заявил журналистам губернатор области Александр Дрозденко.
"Сергей Михайлович Бебенин — один из опытнейших региональных политиков, руководителей представительных органов власти. Он работал и в строительной отрасли, и в портовых комплексах, а в сложный период конца 1980-х — начала 1990-х был на руководящей работе в местных органах власти Подпорожского района. Жизнь нашей глубинки знает отлично, никогда не отрывался от своих избирателей, всегда живет их нуждами. Уверен, Сергей Михайлович внесет свою лепту в ответственнейшую работу по подготовке поправок в конституцию, которые определят жизнь нашей страны на годы вперед", - сказал Дрозденко.
Президент России Владимир Путин ранее подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ". В состав рабочей группы вошли представители Совета Федерации, Государственной Думы, ученые-правоведы, лидеры общественных объединений, видные деятели искусства и спорта, представители регионов.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоРоссия
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