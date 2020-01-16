Спикер закса Ленобласти поможет в работе над изменениями Конституции

"Сергей Михайлович Бебенин — один из опытнейших региональных политиков, руководителей представительных органов власти. Он работал и в строительной отрасли, и в портовых комплексах, а в сложный период конца 1980-х — начала 1990-х был на руководящей работе в местных органах власти Подпорожского района. Жизнь нашей глубинки знает отлично, никогда не отрывался от своих избирателей, всегда живет их нуждами. Уверен, Сергей Михайлович внесет свою лепту в ответственнейшую работу по подготовке поправок в конституцию, которые определят жизнь нашей страны на годы вперед", - сказал Дрозденко.