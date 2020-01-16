Мишустин заявил, что майские указы Путина обязательны к исполнению

"Конечно, майские указы безусловны к выполнению. Правительство будет этим заниматься", - сказал Мишустин на пленарном заседании Госдумы РФ, отвечая на вопрос, будет ли новое правительство выполнять майские указы 2012 года номер 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и номер 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".