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Формирование нового правительства
2020-01-16T14:47+0300
https://ria.ru/20200116/1563496585.html
Мишустин заявил, что майские указы Путина обязательны к исполнению
https://cdn23.img.ria.ru/images/156349/53/1563495384_0:0:2392:1346_1036x0_80_0_0_860524e80d56a977f6191271ecc34ab3.jpg
РИА Новости

Мишустин заявил, что майские указы Путина обязательны к исполнению

14:34 16.01.2020 (обновлено: 14:47 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Майские указы президента России Владимира Путина обязательны к исполнению, новое правительство будет этим заниматься, заявил кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин.
"Конечно, майские указы безусловны к выполнению. Правительство будет этим заниматься", - сказал Мишустин на пленарном заседании Госдумы РФ, отвечая на вопрос, будет ли новое правительство выполнять майские указы 2012 года номер 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и номер 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки".
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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