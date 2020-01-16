Мишустин рассказал о средствах на реализацию предложенных Путиным мер

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Средства на выполнение социальных инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию, не затронут текущих обязательств бюджета, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Средства на выполнение социальных инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию, не затронут текущих обязательств бюджета, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.

Мишустин напомнил, что средства, которые были обозначены в послании, есть. Он указал, что это примерно 450 миллиардов рублей, на четырехлетку - около 4 триллионов рублей.

"Средства эти будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств соответствующего федерального бюджета и бюджета регионов", - сказал он в Госдуме.

Мишустин добавил, что ресурсы есть в полном объёме, а все решения должны быть приняты и заработать уже сейчас. "Эта работа идёт полным ходом, и надеюсь на вашу поддержку", - сказал Мишустин.