Полпред президента в Госдуме перепутал будущую должность Мишустина

Полномочный представитель президента России в Государственной Думе Гарри Минх на пленарном заседании Госдумы

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости/Прайм. Полномочный представитель президента в Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх в ходе вступительного слова на заседании, рассказывая о Михаиле Мишустине , перепутал его будущую должность, предложив депутатам подержать его кандидатуру на пост председателя ГД, а не правительства.

Накануне занимавший пост главы правительства Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.

"Я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать согласие Государственной думы для назначения Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя Государственной думы", - сказал Минх.