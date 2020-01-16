Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T14:31+0300
https://ria.ru/20200116/1563496432.html
Полпред президента в Госдуме перепутал будущую должность Мишустина
https://cdn23.img.ria.ru/images/156349/13/1563491350_0:267:3168:2048_1036x0_80_0_0_f0c7c9121dfc8a937e956e3a2589f51e.jpg
РИА Новости

Полпред президента в Госдуме перепутал будущую должность Мишустина

14:31 16.01.2020
1005
© РИА Новости / Илья ПиталевПолномочный представитель президента России в Государственной Думе Гарри Минх на пленарном заседании Госдумы
Полномочный представитель президента России в Государственной Думе Гарри Минх на пленарном заседании Госдумы
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости/Прайм. Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх в ходе вступительного слова на заседании, рассказывая о Михаиле Мишустине, перепутал его будущую должность, предложив депутатам подержать его кандидатуру на пост председателя ГД, а не правительства.
Накануне занимавший пост главы правительства Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
"Я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать согласие Государственной думы для назначения Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя Государственной думы", - сказал Минх.
"Извините: на должность председателя правительства Российской Федерации", - исправился он после смеха, раздавшегося в зале.
Михаил Мишустин
15 января, 19:14
Биография Михаила Мишустина
3131000
Обсудить 0
Формирование нового правительстваМихаил МишустинГарри МинхПравительство РФПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Жириновский предположил, чем займется Путин после президентства
Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета
Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета
Путин о приоритете Конституции над мировым правом
Путин прокомментировал идею приоритета Конституции над мировым правом
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин рассказал о средствах на реализацию предложенных Путиным мер
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин заявил, что майские указы Путина обязательны к исполнению
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Греф в первую очередь ожидает от Мишустина реформы госуправления
Путин прокомментировал, какие полномочия должны остаться у президента
Путин рассказал, какие полномочия должны остаться у президента
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин рассказал о возможностях дальнейшего развития экономики
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин заявил о персональной ответственности членов правительства
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин призвал сохранить профессионалов в составе правительства
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин обсудил с Силуановым социальные инициативы из послания Путина
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Госдумы РФ
Мишустин рассказал, что нужно для запуска нового инвестиционного цикла
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин заявил о необходимости оздоровления предприятий ОПК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
Лента новостейМолния