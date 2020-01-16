Полпред президента в Госдуме перепутал будущую должность Мишустина

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости/Прайм. Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх в ходе вступительного слова на заседании, рассказывая о Михаиле Мишустине, перепутал его будущую должность, предложив депутатам подержать его кандидатуру на пост председателя ГД, а не правительства.
Накануне занимавший пост главы правительства Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что кабмин в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра.
"Я прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать президента Российской Федерации и дать согласие Государственной думы для назначения Михаила Владимировича Мишустина на должность председателя Государственной думы", - сказал Минх.
"Извините: на должность председателя правительства Российской Федерации", - исправился он после смеха, раздавшегося в зале.
15 января, 19:14Биография Михаила Мишустина