Мишустин обсудил с Силуановым социальные инициативы из послания Путина

На вопрос депутатов, где правительство планирует взять ресурсы на реализацию положений, которые озвучил Путин в ходе послания, Мишустин напомнил, что на рассмотрение поправок в бюджетный кодекс даётся 25 дней. По его словам, работа начата "вчера". "Сегодня провел все консультации с министром финансов Антоном Силуановым", - добавил он.