Мишустин обсудил с Силуановым социальные инициативы из послания Путина

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Средства на выполнение социальных инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию, не затронут текущих обязательств бюджета, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.
На вопрос депутатов, где правительство планирует взять ресурсы на реализацию положений, которые озвучил Путин в ходе послания, Мишустин напомнил, что на рассмотрение поправок в бюджетный кодекс даётся 25 дней. По его словам, работа начата "вчера". "Сегодня провел все консультации с министром финансов Антоном Силуановым", - добавил он.
В среду ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева, президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.