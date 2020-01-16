Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T15:03+0300
https://ria.ru/20200116/1563496401.html
Мишустин обсудил с Силуановым социальные инициативы из послания Путина
https://cdn25.img.ria.ru/images/156349/63/1563496375_0:120:3059:1841_1036x0_80_0_0_308333291397948fe9421f20be4cbafb.jpg
РИА Новости

Мишустин обсудил с Силуановым социальные инициативы из послания Путина

14:31 16.01.2020 (обновлено: 15:03 16.01.2020)
356
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Средства на выполнение социальных инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию, не затронут текущих обязательств бюджета, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин.
В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 14:39Формирование нового правительства
Мишустин призвал вернуть доверие между властью и бизнесом
На вопрос депутатов, где правительство планирует взять ресурсы на реализацию положений, которые озвучил Путин в ходе послания, Мишустин напомнил, что на рассмотрение поправок в бюджетный кодекс даётся 25 дней. По его словам, работа начата "вчера". "Сегодня провел все консультации с министром финансов Антоном Силуановым", - добавил он.
В среду ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева, президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Вчера, 14:49Формирование нового правительства
Мишустин рассказал о возможностях дальнейшего развития экономики
410021
Обсудить 0
Формирование нового правительстваМихаил МишустинАнтон СилуановВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин рассказал о средствах на реализацию предложенных Путиным мер
Герман Греф перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Греф в первую очередь ожидает от Мишустина реформы госуправления
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин рассказал о возможностях дальнейшего развития экономики
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин во время выступления на пленарном заседании Госдумы РФ
Мишустин рассказал, что нужно для запуска нового инвестиционного цикла
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин призвал вернуть доверие между властью и бизнесом
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин призвал сохранить профессионалов в составе правительства
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин заявил о персональной ответственности членов правительства
Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета
Путин прокомментировал вопрос будущего статуса Госсовета
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин заявил о необходимости оздоровления предприятий ОПК
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин: правительству нужно обеспечить новое качество управления
Полномочный представитель президента России в Государственной Думе Гарри Минх на пленарном заседании Госдумы
Полпред президента в Госдуме перепутал будущую должность Мишустина
Путин о приоритете Конституции над мировым правом
Путин прокомментировал идею приоритета Конституции над мировым правом
Антон Силуанов
Силуанов рассказал об ожиданиях от нового правительства
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Мишустин призвал увеличить потенциал экспорта сельхозпродукции
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
Лента новостейМолния