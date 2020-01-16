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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T14:38+0300
https://ria.ru/20200116/1563496306.html
Володин призвал сохранить профессионалов в составе правительства
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РИА Новости

Володин призвал сохранить профессионалов в составе правительства

14:30 16.01.2020 (обновлено: 14:38 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В ушедшем в отставку правительстве РФ есть много профессионалов, они должны войти в состав нового кабинета министров, заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Ранее Володин рассказал журналистам, что депутаты политических фракций Госдумы в ходе встреч с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным высказали замечания о работе четырех министерств.
"Но есть и предложения о необходимости сохранения в составе правительства профессионалов, людей эффективных, такие предложения звучат, потому что много достойных людей работают в правительстве. Нам крайне важно, чтобы правительство состояло из таких членов кабинета. Конечно, когда высказывают предложения руководители профильных комитетов (Госдумы), вице-спикеры, курирующие вопросы, поддерживая кандидатуры, наверное, правильно, чтобы диалог проходил в таком ключе. Для будущего председателя (правительства) крайне важно узнать, кто из кандидатов... оценивается депутатами как эффективный, или какие проблемы есть в той сфере, за которую он отвечает", - сказал Володин в четверг в ходе обсуждения кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра РФ.
Пленарное заседание Госдумы РФ
Вчера, 13:31Формирование нового правительства
Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства
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Формирование нового правительстваГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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