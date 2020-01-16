Володин призвал сохранить профессионалов в составе правительства

"Но есть и предложения о необходимости сохранения в составе правительства профессионалов, людей эффективных, такие предложения звучат, потому что много достойных людей работают в правительстве. Нам крайне важно, чтобы правительство состояло из таких членов кабинета. Конечно, когда высказывают предложения руководители профильных комитетов (Госдумы), вице-спикеры, курирующие вопросы, поддерживая кандидатуры, наверное, правильно, чтобы диалог проходил в таком ключе. Для будущего председателя (правительства) крайне важно узнать, кто из кандидатов... оценивается депутатами как эффективный, или какие проблемы есть в той сфере, за которую он отвечает", - сказал Володин в четверг в ходе обсуждения кандидатуры Мишустина на пост премьер-министра РФ.