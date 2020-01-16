Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T15:27+0300
https://ria.ru/20200116/1563496255.html
Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян
https://cdn24.img.ria.ru/images/156349/62/1563496224_0:0:2524:1421_1036x0_80_0_0_66f91418e89eb272b58ba9b56e765454.jpg
РИА Новости

Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян

14:29 16.01.2020 (обновлено: 15:27 16.01.2020)
4841
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян, так как это приведет к банкротствам банков.
"И, соответственно, люди потеряют деньги, те, кто совсем не виноват. Вообще я плохо оцениваю списание, как пока еще действующий долговик. Но, без сомнения, это вопрос роли регулятора. То есть, здесь мы должны совместно с Центральным банком, с Банком России смотреть на то, какие требования определяем с микрофинансовыми организациями. Заверяю вас, мы этим будем заниматься", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
15 января, 11:11
В Госдуме оценили идею списать долги россиян по кредитам
Накануне правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило, что уходит в отставку. Это произошло после того, как президент Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений Конституции. Так, он предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Позже Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Сегодня Госдума должна рассмотреть его кандидатуру.
35302246
Обсудить 4
Формирование нового правительстваМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
Рекомендуем
Кандидат на пост премьер-министра Российской Федерации Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной думы
Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на пост премьера
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин рассказал о замечаниях депутатов на встрече с Мишустиным
Путин о приоритете Конституции над мировым правом
Путин прокомментировал идею приоритета Конституции над мировым правом
Алена Водонаева
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал снятие ограничений для бизнеса одним из приоритетов
Президент РФ Владимир Путин
Жириновский предположил, чем займется Путин после президентства
Банкноты номиналом 1 доллар США
Экономист оценил прогноз о курсе 200 рублей за доллар
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Владимир Зеленский
Зеленский решил отозвать проект по децентрализации
Министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников
Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин встретился с членами фракции Единая Россия в Госдуме
Мишустин обозначил необходимость институциональных реформ
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме рассказали, кого из министров критиковали больше всего
Следственные действия в судебном участке мирового судьи Новокузнецка, где вооруженный мужчина убил судебного пристава и тяжело ранил свидетеля-женщину
Источник рассказал о мотивах стрелявшего в суде Новокузнецка
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Порошенко назвал послание Путина "угрозой для Украины"
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Что предложил Мишустин: персональная ответственность и справедливость
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:04Израиль атаковал объект ХАМАС в секторе Газа
00:58В финском аэропорту открылись туалеты для собак
00:56Адвокат рассказал о состоянии здоровья Винника в греческой тюрьме
00:52В Триполи считают, что ряд сил хотят провалить конференцию по Ливии
00:44Депутат заметил логику в отставке правительства
00:42В Грузии заявили о готовности к диалогу с Абхазией и Южной Осетией
00:41Политолог заявил о желании Европарламента наказать Россию за прошлое
00:31Новый президент Гватемалы разорвал отношения с Венесуэлой
00:30"Как ела, так есть и буду": Лолита оценила отставку правительства
00:25Премьер Греции угрожает наложить вето на решение по Ливии
00:15Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки
23:54Трамп считает, что слушания по импичменту не займут много времени
23:49Фронтмен Metallica впервые выступит на публике после реабилитации
23:37В Цхинвале обеспокоены заявлением абхазского оппозиционера о Грузии
23:31Украина предложила создать международную следственную группу по Boeing
23:29Помпео намерен добиваться продолжения перемирия в Ливии
23:08В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами
23:06Источник: встреча Мишустина с Совфедом может пройти в феврале
23:00В Киеве назвали условия проведения выборов в Донбассе
22:52В США дали старт процессу импичмента Трампа
Лента новостейМолния