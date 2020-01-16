Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян

"И, соответственно, люди потеряют деньги, те, кто совсем не виноват. Вообще я плохо оцениваю списание, как пока еще действующий долговик. Но, без сомнения, это вопрос роли регулятора. То есть, здесь мы должны совместно с Центральным банком, с Банком России смотреть на то, какие требования определяем с микрофинансовыми организациями. Заверяю вас, мы этим будем заниматься", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.