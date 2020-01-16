МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин выступил против списания кредитных долгов россиян, так как это приведет к банкротствам банков.
"И, соответственно, люди потеряют деньги, те, кто совсем не виноват. Вообще я плохо оцениваю списание, как пока еще действующий долговик. Но, без сомнения, это вопрос роли регулятора. То есть, здесь мы должны совместно с Центральным банком, с Банком России смотреть на то, какие требования определяем с микрофинансовыми организациями. Заверяю вас, мы этим будем заниматься", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.
15 января, 11:11В Госдуме оценили идею списать долги россиян по кредитам
Накануне правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило, что уходит в отставку. Это произошло после того, как президент Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений Конституции. Так, он предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Позже Путин предложил занять пост главы правительства руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Сегодня Госдума должна рассмотреть его кандидатуру.