Мишустин заявил о персональной ответственности членов правительства

"Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на такое тесное партнерство с депутатами Государственной думы, фракциями, с Советом Федерации. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост премьера.