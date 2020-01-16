Мишустин заявил о персональной ответственности членов правительства

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что члены нового правительства РФ будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.
"Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на такое тесное партнерство с депутатами Государственной думы, фракциями, с Советом Федерации. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост премьера.
15 января, 19:14Биография Михаила Мишустина