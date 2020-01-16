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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-16T14:39+0300
https://ria.ru/20200116/1563496068.html
Мишустин заявил о персональной ответственности членов правительства
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РИА Новости

Мишустин заявил о персональной ответственности членов правительства

14:27 16.01.2020 (обновлено: 14:39 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что члены нового правительства РФ будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.
"Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на такое тесное партнерство с депутатами Государственной думы, фракциями, с Советом Федерации. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается его кандидатура на пост премьера.
Михаил Мишустин
15 января, 19:14
Биография Михаила Мишустина
2142001
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинПравительство РФРоссияПолитика
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