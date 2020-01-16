Мишустин заявил о необходимости оздоровления предприятий ОПК

"Нужно эффективно использовать возможности и ресурсы, которые дают национальные проекты по повышению производительности труда, по поддержке экспорта, развитию малого бизнеса. Для того, чтобы создавать в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях современные конкурентоспособные предприятия, продукция которых будет востребована как на внутреннем, так и на мировом рынке. Добавлю, что деньги, средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать, прежде всего, в российской экономике, идти на развитие в первую очередь отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей промышленности", - заявил он.