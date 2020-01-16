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2020-01-16T14:41+0300
https://ria.ru/20200116/1563495982.html
Мишустин заявил о необходимости оздоровления предприятий ОПК
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РИА Новости

Мишустин заявил о необходимости оздоровления предприятий ОПК

14:26 16.01.2020 (обновлено: 14:41 16.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. России надо оздоровить предприятия ОПК, нарастить выпуск на них гражданской наукоемкой продукции, заявил кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Госдумы.
"Нужно эффективно использовать возможности и ресурсы, которые дают национальные проекты по повышению производительности труда, по поддержке экспорта, развитию малого бизнеса. Для того, чтобы создавать в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях современные конкурентоспособные предприятия, продукция которых будет востребована как на внутреннем, так и на мировом рынке. Добавлю, что деньги, средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать, прежде всего, в российской экономике, идти на развитие в первую очередь отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей промышленности", - заявил он.
"Предприятия, готовые и уже выпускающие такую продукцию, успешно действуют в российском оборонно-промышленном комплексе. Его дальнейшее развитие - без сомнения наш приоритет. В условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно оздоровить, нормализовать финансовое положение оборонных организаций, активно проводить диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции", - добавил Мишустин.
Михаил Мишустин
15 января, 19:14
Биография Михаила Мишустина
1430115
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Формирование нового правительстваМихаил МишустинРоссияЭкономика
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